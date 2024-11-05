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Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис
Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис - РИА Новости, 05.11.2024
Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что политики, поддерживающие конфликты, хотят победы на выборах "марионеточного" кандидата в президенты от... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:56
2024-11-05T10:56
2024-11-05T10:56
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что политики, поддерживающие конфликты, хотят победы на выборах "марионеточного" кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, потому что тогда войн станет больше. "Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше", - заявил Маск в подкасте американского комика Джо Рогана, опубликованного на странице предпринимателя в соцсети X. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при нем не было войн, подчеркивая, что если бы он находился у власти, не произошло бы обострения на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Украины, который он обещает разрешить в первый же день после победы на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, ближний восток, украина, сша, камала харрис, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Ближний Восток, Украина, США, Камала Харрис, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис
Маск: политики, поддерживающие конфликты, хотят победы на выборах Харрис