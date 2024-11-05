https://ria.ru/20241105/mask-1981863324.html

СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов

СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов

Суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи призов от фонда... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T05:28

2024-11-05T05:28

2024-11-05T05:28

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи призов от фонда американского прореспубликанского предпринимателя Илона Маска по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на решение суда. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход", передает CNN. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство о принудительном закрытии лотереи, однако Маску еще предстоит защитить свои интересы по иску о том, нарушает ли конкурс американские законы об азартных играх. Команде Маска пришлось признать в суде, что на самом деле победители лотереи не выбираются случайным образом, как ранее об этом заявлял сам миллиардер, а "отбираются на основе их пригодности для работы в качестве представителя America PAC", отмечает телеканал. Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, пенсильвания, филадельфия, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире