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СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов - РИА Новости, 05.11.2024
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05:28 05.11.2024
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СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов
СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов
Суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи призов от фонда... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:28
2024-11-05T05:28
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филадельфия
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи призов от фонда американского прореспубликанского предпринимателя Илона Маска по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на решение суда. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход", передает CNN. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство о принудительном закрытии лотереи, однако Маску еще предстоит защитить свои интересы по иску о том, нарушает ли конкурс американские законы об азартных играх. Команде Маска пришлось признать в суде, что на самом деле победители лотереи не выбираются случайным образом, как ранее об этом заявлял сам миллиардер, а "отбираются на основе их пригодности для работы в качестве представителя America PAC", отмечает телеканал. Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, пенсильвания, филадельфия, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Пенсильвания, Филадельфия, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов

CNN: суд в США не стал запрещать Маску давать избирателям по миллиону долларов

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи призов от фонда американского прореспубликанского предпринимателя Илона Маска по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на решение суда.
Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход", передает CNN.
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Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство о принудительном закрытии лотереи, однако Маску еще предстоит защитить свои интересы по иску о том, нарушает ли конкурс американские законы об азартных играх.
Команде Маска пришлось признать в суде, что на самом деле победители лотереи не выбираются случайным образом, как ранее об этом заявлял сам миллиардер, а "отбираются на основе их пригодности для работы в качестве представителя America PAC", отмечает телеканал.
Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Трамп.
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СШАПенсильванияФиладельфияИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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