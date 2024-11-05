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Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что нехватка людей является главной слабостью ВСУ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:29
2024-11-05T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
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дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что нехватка людей является главной слабостью ВСУ. "Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться" - сказал Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html
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в мире, россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ

Мартиндейл назвал нехватку людей главной слабостью ВСУ

© Фото предоставлено Дэниэлом МартиндейломДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото предоставлено Дэниэлом Мартиндейлом
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что нехватка людей является главной слабостью ВСУ.
"Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться" - сказал Мартиндейл.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
08:40
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Американец Мартиндейл: боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Боевой дух украинских боевиков упал, заявил Мартиндейл
Вчера, 08:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДэниэл МартиндейлВооруженные силы Украины
 
 
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