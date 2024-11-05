https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что нехватка людей является главной слабостью ВСУ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:29
2024-11-05T09:29
2024-11-05T09:29
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что нехватка людей является главной слабостью ВСУ. "Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться" - сказал Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
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Мартиндейл назвал главную слабость ВСУ
Мартиндейл назвал нехватку людей главной слабостью ВСУ