https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html

Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО

Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО - РИА Новости, 05.11.2024

Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:40

2024-11-05T08:40

2024-11-05T08:40

специальная военная операция на украине

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дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и даже просили его помочь с выездом в США. "Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез", - сказал Мартиндейл. При этом он считает, что еще остались украинские военные, верные нацистским идеям и стремящиеся победить Россию, но их боевой дух ниже, чем был год назад. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, сша, америка, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины