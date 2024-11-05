Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
Мартиндейл: часть военных ВСУ просила помочь с выездом в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и даже просили его помочь с выездом в США.
"Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез", - сказал Мартиндейл.
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При этом он считает, что еще остались украинские военные, верные нацистским идеям и стремящиеся победить Россию, но их боевой дух ниже, чем был год назад.
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
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