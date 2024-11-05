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Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html
Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:40
2024-11-05T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
америка
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и даже просили его помочь с выездом в США. "Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез", - сказал Мартиндейл. При этом он считает, что еще остались украинские военные, верные нацистским идеям и стремящиеся победить Россию, но их боевой дух ниже, чем был год назад. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html
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в мире, россия, сша, америка, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Америка, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО

Мартиндейл: часть военных ВСУ просила помочь с выездом в США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и даже просили его помочь с выездом в США.
"Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез", - сказал Мартиндейл.
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При этом он считает, что еще остались украинские военные, верные нацистским идеям и стремящиеся победить Россию, но их боевой дух ниже, чем был год назад.
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШААмерикаДэниэл МартиндейлВооруженные силы Украины
 
 
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