https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:28
2024-11-05T08:28
2024-11-05T08:34
в мире
россия
латинская америка
центральная америка
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981543835_0:359:2859:1967_1920x0_80_0_0_abaa12c838d8c6d17c4cd86fc5e35be1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ. "Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев", - сказал он. Мартиндэйл уточнил, что речь идет о наемниках из Южной и Центральной Америки, а также назвал несколько стран, откуда они приехали, упомянув Колумбию, Боливию и Мексику. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241104/duh-1981759069.html
https://ria.ru/20241104/bespilotniki-1981783366.html
россия
латинская америка
центральная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981543835_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_3cfc24bbf51a16aac13a88a535de9e09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латинская америка, центральная америка, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Латинская Америка, Центральная Америка, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Мартиндейл заявил, что с ним жили сражавшиеся за ВСУ латиноамериканские наемники