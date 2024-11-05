https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ

Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:28

2024-11-05T08:28

2024-11-05T08:34

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ. "Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев", - сказал он. Мартиндэйл уточнил, что речь идет о наемниках из Южной и Центральной Америки, а также назвал несколько стран, откуда они приехали, упомянув Колумбию, Боливию и Мексику. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241104/duh-1981759069.html

https://ria.ru/20241104/bespilotniki-1981783366.html

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латинская америка

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в мире, россия, латинская америка, центральная америка, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины