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Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 05.11.2024 (обновлено: 08:34 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:28
2024-11-05T08:34
в мире
россия
латинская америка
центральная америка
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ. "Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев", - сказал он. Мартиндэйл уточнил, что речь идет о наемниках из Южной и Центральной Америки, а также назвал несколько стран, откуда они приехали, упомянув Колумбию, Боливию и Мексику. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, россия, латинская америка, центральная америка, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Латинская Америка, Центральная Америка, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ

Мартиндейл заявил, что с ним жили сражавшиеся за ВСУ латиноамериканские наемники

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО, заявил в интервью РИА Новости, что рядом с ним проживали около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ.
"Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев", - сказал он.
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Мартиндэйл уточнил, что речь идет о наемниках из Южной и Центральной Америки, а также назвал несколько стран, откуда они приехали, упомянув Колумбию, Боливию и Мексику.
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛатинская АмерикаЦентральная АмерикаДэниэл МартиндейлВооруженные силы Украины
 
 
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