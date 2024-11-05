Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине
Мартиндейл: Трамп и Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал российским силам, передавая информацию для ударов по военным объектам Киева.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах", — сказал Мартиндейл.
На уточняющий вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты США, собеседник агентства сказал: "Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом".
В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.