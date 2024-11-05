https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981860101.html

Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине

Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:35

2024-11-05T03:35

2024-11-05T03:39

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

дэниэл мартиндейл

камала харрис

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал российским силам, передавая информацию для ударов по военным объектам Киева."Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах", — сказал Мартиндейл. На уточняющий вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты США, собеседник агентства сказал: "Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом". В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html

украина

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