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Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:35 05.11.2024 (обновлено: 03:39 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981860101.html
Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине
Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:35
2024-11-05T03:39
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дэниэл мартиндейл
камала харрис
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал российским силам, передавая информацию для ударов по военным объектам Киева."Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах", — сказал Мартиндейл. На уточняющий вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты США, собеседник агентства сказал: "Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом". В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html
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украина, сша, россия, дэниэл мартиндейл, камала харрис, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дэниэл Мартиндейл, Камала Харрис, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, В мире
Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине

Мартиндейл: Трамп и Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят это сделать, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал российским силам, передавая информацию для ударов по военным объектам Киева.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах", — сказал Мартиндейл.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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На уточняющий вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты США, собеседник агентства сказал: "Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом".
В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДэниэл МартиндейлКамала ХаррисДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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