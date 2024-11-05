https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981976354.html

В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому

В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому - РИА Новости, 05.11.2024

В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому

Женщина, на голову которой в Махачкале упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:52

2024-11-05T16:52

2024-11-05T17:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина, на голову которой в Махачкале упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП). Во вторник в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая – педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее по пути на работу. "Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении. Состояние 64-летней женщины оценивают как крайне тяжелое. Она получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.

https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан