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В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому - РИА Новости, 05.11.2024
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16:52 05.11.2024 (обновлено: 17:00 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981976354.html
В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому
В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому - РИА Новости, 05.11.2024
В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому
Женщина, на голову которой в Махачкале упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:52
2024-11-05T17:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина, на голову которой в Махачкале упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП). Во вторник в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая – педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее по пути на работу. "Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении. Состояние 64-летней женщины оценивают как крайне тяжелое. Она получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.
https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html
https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале женщина, на которую упал лист фанеры, впала в кому

В Махачкале женщина, на которую упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому

© Фото : РКБСМП/TelegramВрачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера
Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : РКБСМП/Telegram
Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина, на голову которой в Махачкале упал сорванный ветром лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).
Во вторник в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая – педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее по пути на работу.
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"Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.
Состояние 64-летней женщины оценивают как крайне тяжелое. Она получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.
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