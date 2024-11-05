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Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции - РИА Новости, 05.11.2024
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13:04 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/lukashenko-1981914779.html
Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции
Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции - РИА Новости, 05.11.2024
Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:04
2024-11-05T13:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия оппозиции, которая находится за рубежом. Слова главы государства приводит госагентство Белта."Но должны понимать, что просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам проведения выборов в 2025 году. Говоря о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии, президент отметил, что, как говорят некоторые, "они к 2030 году там готовятся". "Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это", - сказал Лукашенко. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. В стране завершился этап предоставления в ЦИК желающими выдвинуться кандидатами в президенты документов, необходимых для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241104/lukashenko-1981848051.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции

Лукашенко: власти должны адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия оппозиции, которая находится за рубежом. Слова главы государства приводит госагентство Белта.
"Но должны понимать, что просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам проведения выборов в 2025 году.
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Говоря о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии, президент отметил, что, как говорят некоторые, "они к 2030 году там готовятся".
"Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это", - сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. В стране завершился этап предоставления в ЦИК желающими выдвинуться кандидатами в президенты документов, необходимых для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
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