https://ria.ru/20241105/lukashenko-1981914779.html

Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции

Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции - РИА Новости, 05.11.2024

Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:04

2024-11-05T13:04

2024-11-05T13:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия оппозиции, которая находится за рубежом. Слова главы государства приводит госагентство Белта."Но должны понимать, что просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам проведения выборов в 2025 году. Говоря о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии, президент отметил, что, как говорят некоторые, "они к 2030 году там готовятся". "Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это", - сказал Лукашенко. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. В стране завершился этап предоставления в ЦИК желающими выдвинуться кандидатами в президенты документов, необходимых для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

https://ria.ru/20241104/lukashenko-1981848051.html

https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко