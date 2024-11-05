Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции
Лукашенко: власти должны адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны должны быть готовы адекватно реагировать в ходе президентских выборов на радикальные действия оппозиции, которая находится за рубежом. Слова главы государства приводит госагентство Белта.
"Но должны понимать, что просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам проведения выборов в 2025 году.
Говоря о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии, президент отметил, что, как говорят некоторые, "они к 2030 году там готовятся".
"Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это", - сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. В стране завершился этап предоставления в ЦИК желающими выдвинуться кандидатами в президенты документов, необходимых для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.