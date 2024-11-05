https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

Москвич не смог отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей

Москвич не смог отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей - РИА Новости, 05.11.2024

Москвич не смог отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича, который пытался отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, сказано в решении, которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:16

2024-11-05T06:16

2024-11-05T06:16

московский городской суд

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича, который пытался отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, сказано в решении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, истец купил 12 лотерейных билетов, а затем обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с заявлением о выдаче сумм выигрышей. Получив отказ, он обратился в суд с иском о защите прав потребителей. "По выдаче выигрышей по лотерейным билетам АО "Государственные спортивные лотереи" ссылается на правила игры. Правила игры - это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам", - указал он в иске. Представитель лотереи в суде возражал. По его информации, два билета ответчика ничего не выиграли, а сумма выигрыша по остальным - 1610 рублей. При этом истец, по словам юриста, не обратился за выигрышем к оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов. Суд отклонил иск, пояснив, что конкурсы, игры, пари и азартные игры нормами законодательства о защите прав потребителей не регулируются. Истец оспорил отказ в Мосгорсуде, дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.

https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html

https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html

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московский городской суд