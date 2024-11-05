https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html

Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете

Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете - РИА Новости, 05.11.2024

Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете

Гражданка России, которая вернулась из Ливана спецбортом МЧС, рассказала, что полет прошел хорошо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:06

2024-11-05T23:06

2024-11-05T23:54

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ливан

израиль

хезболла

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОМОДЕДОВО, 5 ноя - РИА Новости. Гражданка России, которая вернулась из Ливана спецбортом МЧС, рассказала, что полет прошел хорошо, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник спецборт МЧС России доставил 100 граждан РФ, в том числе 56 детей, из Ливана на родину, самолет приземлился в Домодедово. "Полет прошел хорошо. Это рейс МЧС - представляете, что это такое... У нас был суперпилот. Когда мы заходили на посадку, был сильный ветер, и он пощекотал нам нервы. Но в целом всё прошло хорошо: нас хорошо встретили, покормили, попоили и проводили", - сказала женщина. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html

https://ria.ru/20241007/livan-1976814313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ливан, израиль, хезболла, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024