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Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете - РИА Новости, 05.11.2024
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23:06 05.11.2024 (обновлено: 23:54 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html
Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете
Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете - РИА Новости, 05.11.2024
Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете
Гражданка России, которая вернулась из Ливана спецбортом МЧС, рассказала, что полет прошел хорошо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:06
2024-11-05T23:54
в мире
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ливан
израиль
хезболла
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОМОДЕДОВО, 5 ноя - РИА Новости. Гражданка России, которая вернулась из Ливана спецбортом МЧС, рассказала, что полет прошел хорошо, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник спецборт МЧС России доставил 100 граждан РФ, в том числе 56 детей, из Ливана на родину, самолет приземлился в Домодедово. "Полет прошел хорошо. Это рейс МЧС - представляете, что это такое... У нас был суперпилот. Когда мы заходили на посадку, был сильный ветер, и он пощекотал нам нервы. Но в целом всё прошло хорошо: нас хорошо встретили, покормили, попоили и проводили", - сказала женщина. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
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в мире, россия, ливан, израиль, хезболла, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Ливан, Израиль, Хезболла, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россиянка, вернувшаяся из Ливана на спецрейсе МЧС, рассказала о полете

Гражданка России, вернувшаяся из Ливана: у нас был суперпилот

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСамолёт МЧС РФ вывез из Ливана группу россиян
Самолёт МЧС РФ вывез из Ливана группу россиян - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Самолёт МЧС РФ вывез из Ливана группу россиян. Архивное фото
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ДОМОДЕДОВО, 5 ноя - РИА Новости. Гражданка России, которая вернулась из Ливана спецбортом МЧС, рассказала, что полет прошел хорошо, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник спецборт МЧС России доставил 100 граждан РФ, в том числе 56 детей, из Ливана на родину, самолет приземлился в Домодедово.
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"Полет прошел хорошо. Это рейс МЧС - представляете, что это такое... У нас был суперпилот. Когда мы заходили на посадку, был сильный ветер, и он пощекотал нам нервы. Но в целом всё прошло хорошо: нас хорошо встретили, покормили, попоили и проводили", - сказала женщина.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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