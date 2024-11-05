https://ria.ru/20241105/livan-1981882782.html
Самолет МЧC вывез из Ливана группу россиян
Самолет МЧC вывез из Ливана группу россиян - РИА Новости, 05.11.2024
Самолет МЧC вывез из Ливана группу россиян
Самолет Ил-76 МЧC России в координации с МИД России вывез из Ливана группу российских граждан, пострадавших от ударов израильских вооруженных сил по территории... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:02
2024-11-05T10:02
2024-11-05T11:29
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолет Ил-76 МЧC России в координации с МИД России вывез из Ливана группу российских граждан, пострадавших от ударов израильских вооруженных сил по территории республики, рассказал РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Ливане Олег Демиров. Ранее в МЧС РФ сообщали, что транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты. "Сегодня организован вывоз первой группы российских граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию и пострадали в результате авиаударов израильских ВВС по территории Ливана", - сказал Демиров. Он добавил, что рейс был организован в рамках поручения президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи Ливану, который находится на грани гуманитарной катастрофы из-за вооруженных действий со стороны Израиля.
https://ria.ru/20241102/udar-1981458224.html
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливан, бейрут, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Ливан, Бейрут, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Самолет МЧC вывез из Ливана группу россиян
Самолет Ил-76 МЧC вывез из Ливана группу россиян, пострадавших от ударов Израиля