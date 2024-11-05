https://ria.ru/20241105/lev-1982035904.html

В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка - РИА Новости, 05.11.2024

В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:08

2024-11-05T21:08

2024-11-05T22:25

ростов-на-дону

мясниковский район

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дикие животные

происшествия

ирина волк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду, 30 октября, в ростовский зоопарк. Как сообщила пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале, животному было примерно два месяца."На днях сотрудники отдела МВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.Она уточнила, что полицейские сразу выехали на место происшествия и, "проявив смекалку, изъяли маленького хищника", которого передали сотрудникам Ростовского зоопарка.Как ранее рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенок очень игрив, бодр и внешне здоров. При этом в ростовском зоопарке львенок не останется, идут поиски места, куда его можно пристроить, потому что для него нет подходящего вольера, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html

https://ria.ru/20241015/chechnja-1978212375.html

ростов-на-дону

мясниковский район

ростовская область

россия

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ростов-на-дону, мясниковский район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дикие животные, происшествия, ирина волк