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В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка - РИА Новости, 05.11.2024
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21:08 05.11.2024 (обновлено: 22:25 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/lev-1982035904.html
В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка
В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка
Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:08
2024-11-05T22:25
ростов-на-дону
мясниковский район
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дикие животные
происшествия
ирина волк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду, 30 октября, в ростовский зоопарк. Как сообщила пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале, животному было примерно два месяца."На днях сотрудники отдела МВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.Она уточнила, что полицейские сразу выехали на место происшествия и, "проявив смекалку, изъяли маленького хищника", которого передали сотрудникам Ростовского зоопарка.Как ранее рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенок очень игрив, бодр и внешне здоров. При этом в ростовском зоопарке львенок не останется, идут поиски места, куда его можно пристроить, потому что для него нет подходящего вольера, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, мясниковский район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дикие животные, происшествия, ирина волк
Ростов-на-Дону, Мясниковский район, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Дикие животные, Происшествия, Ирина Волк
В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

Полицейские в Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

© Фото : Ростовский-на-Дону зоопарк/TelegramЛьвенок, обнаруженный в хуторе Ленинаван
Львенок, обнаруженный в хуторе Ленинаван - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Ростовский-на-Дону зоопарк/Telegram
Львенок, обнаруженный в хуторе Ленинаван
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду, 30 октября, в ростовский зоопарк. Как сообщила пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале, животному было примерно два месяца.
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"На днях сотрудники отдела МВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что полицейские сразу выехали на место происшествия и, "проявив смекалку, изъяли маленького хищника", которого передали сотрудникам Ростовского зоопарка.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенок очень игрив, бодр и внешне здоров. При этом в ростовском зоопарке львенок не останется, идут поиски места, куда его можно пристроить, потому что для него нет подходящего вольера, уточнил собеседник агентства.
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Ростов-на-ДонуМясниковский районРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДикие животныеПроисшествияИрина Волк
 
 
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