https://ria.ru/20241105/lekarstva-1982004192.html

Более 31 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение в МО

Более 31 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение в МО - РИА Новости, 05.11.2024

Более 31 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение в МО

Еще порядка 175 миллиардов рублей выделят на реализацию государственной программы "Здравоохранение Подмосковья" в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:10

2024-11-05T18:10

2024-11-05T18:10

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Еще порядка 175 миллиардов рублей выделят на реализацию государственной программы "Здравоохранение Подмосковья" в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Мособлдуму.Цель проекта – улучшение здоровья населения, а также повышение качества медицинских услуг. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в настоящее время социальную помощь получают более 667 тысяч человек.В рамках программы свыше 31 миллиарда рублей заложили на льготное лекарственное обеспечение. Кроме того, деньги пойдут на оказание паллиативной помощи, проведение обследований и поддержку медработников. Например, запланированы средства на компенсацию аренды жилья сотрудникам.Депутат рассказал и о реализации подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка". На расширенный скрининг, который помогает выявить серьезные заболевания у малышей, выделили около 240 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская областная дума, игорь брынцалов, московская область (подмосковье)