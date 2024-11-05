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Лавров: Россия координирует работу по утверждению категории стран БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024
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15:54 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981961376.html
Лавров: Россия координирует работу по утверждению категории стран БРИКС
Лавров: Россия координирует работу по утверждению категории стран БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров: Россия координирует работу по утверждению категории стран БРИКС
Россия продолжает координировать работу по утверждению категории государств-партнеров БРИКС, рассчитывает обнародовать ее результаты до конца 2024 года, заявил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:54
2024-11-05T15:54
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
казань
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия продолжает координировать работу по утверждению категории государств-партнеров БРИКС, рассчитывает обнародовать ее результаты до конца 2024 года, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."На саммите утверждены ее параметры (категории государств-партнеров БРИКС - ред.). Мы как председатели продолжаем координировать работу на этом направлении. Ее результаты рассчитываем обнародовать еще в ходе нашего председательства до конца этого года", - сказал Лавров.Министр подчеркнул, что саммит в Казани стал одним из знаковых международных событий не только этого года, но и всего последнего времени."Его успешное проведение наглядно высветило бессмысленность попыток международной изоляции России, предпринимавшихся нашими внешнеполитическими оппонентами в качестве одного из элементов давления на нашу страну", - отметил он.Лавров указал, что на заседании в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" главы многих делегаций стран Глобального Юга открыто выражали негодование усиливающейся в последние годы линией властей США на использование доллара в качестве инструмента ведения санкционных войн в отношении тех государств, чья политика по тем или иным причинам не понравилась американцам.
https://ria.ru/20241102/briks-1981572385.html
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, казань, сша, сергей лавров
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Казань, США, Сергей Лавров
Лавров: Россия координирует работу по утверждению категории стран БРИКС

Лавров: Россия планирует обнародовать результаты работы БРИКС до конца года

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия продолжает координировать работу по утверждению категории государств-партнеров БРИКС, рассчитывает обнародовать ее результаты до конца 2024 года, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На саммите утверждены ее параметры (категории государств-партнеров БРИКС - ред.). Мы как председатели продолжаем координировать работу на этом направлении. Ее результаты рассчитываем обнародовать еще в ходе нашего председательства до конца этого года", - сказал Лавров.
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Министр подчеркнул, что саммит в Казани стал одним из знаковых международных событий не только этого года, но и всего последнего времени.
"Его успешное проведение наглядно высветило бессмысленность попыток международной изоляции России, предпринимавшихся нашими внешнеполитическими оппонентами в качестве одного из элементов давления на нашу страну", - отметил он.
Лавров указал, что на заседании в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" главы многих делегаций стран Глобального Юга открыто выражали негодование усиливающейся в последние годы линией властей США на использование доллара в качестве инструмента ведения санкционных войн в отношении тех государств, чья политика по тем или иным причинам не понравилась американцам.
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РоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреКазаньСШАСергей Лавров
 
 
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