https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956966.html
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций
Москва видит активную работу западных эмиссаров с Астаной по соблюдению антироссийских ограничений и знает об угрозах применения против казахстанских компаний и РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:34
2024-11-05T15:34
2024-11-05T15:44
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва видит активную работу западных эмиссаров с Астаной по соблюдению антироссийских ограничений и знает об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее в МИД Казахстана заявили, что Республика не вводила экономические рестрикции против России и не хочет, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода санкций.Отвечая на просьбу это прокомментировать, Лавров указал, что "нам импонирует, что Казахстан занял взвешенную позицию в условиях серьезного внешнего давления". "Приветствуем заявление заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина в ходе недавнего интервью одному из американских СМИ об отказе республики слепо следовать односторонним санкциям, направленным против нашей страны", - добавил он.По словам российского министра, "мы видим активную работу, которую ведут западные эмиссары с Астаной по вопросу соблюдения антироссийских ограничений". "Знаем об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций и включения экономоператоров в американские и европейские "черные списки"", - сказал Лавров."Поэтому опасения казахстанских друзей относительно возможного попадания под санкции за торговлю с Россией нам понятны. В условиях шантажа и запугиваний со стороны Вашингтона и Брюсселя Казахстан вынужден проявлять осмотрительность, чтобы не навредить своим компаниям. Полагаю, что заботой о национальных экономоператорах и обусловлены заявления казахстанских партнеров", - пояснил Лавров.Он добавил, что "несмотря на попытки Запада оторвать Казахстан от России, сотрудничество с Астаной успешно развивается". "Наши страны совместно работают над поиском оптимальных форм взаимодействия, которые позволяли бы нам продолжать наращивать двустороннюю торговлю даже в условиях западных ограничений", - заключил министр.
https://ria.ru/20241102/kazahstan-1981483129.html
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астана, россия, в мире, казахстан, сергей лавров
Астана, Россия, В мире, Казахстан, Сергей Лавров
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций
Лавров: сотрудничество с Астаной развивается успешно, несмотря на санкции
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва видит активную работу западных эмиссаров с Астаной по соблюдению антироссийских ограничений и знает об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что Республика не вводила экономические рестрикции против России и не хочет, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода санкций.
Отвечая на просьбу это прокомментировать, Лавров указал, что "нам импонирует, что Казахстан занял взвешенную позицию в условиях серьезного внешнего давления". "Приветствуем заявление заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина в ходе недавнего интервью одному из американских СМИ об отказе республики слепо следовать односторонним санкциям, направленным против нашей страны", - добавил он.
По словам российского министра, "мы видим активную работу, которую ведут западные эмиссары с Астаной по вопросу соблюдения антироссийских ограничений". "Знаем об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций и включения экономоператоров в американские и европейские "черные списки"", - сказал Лавров.
"Поэтому опасения казахстанских друзей относительно возможного попадания под санкции за торговлю с Россией нам понятны. В условиях шантажа и запугиваний со стороны Вашингтона
и Брюсселя
Казахстан вынужден проявлять осмотрительность, чтобы не навредить своим компаниям. Полагаю, что заботой о национальных экономоператорах и обусловлены заявления казахстанских партнеров", - пояснил Лавров.
Он добавил, что "несмотря на попытки Запада оторвать Казахстан от России, сотрудничество с Астаной успешно развивается". "Наши страны совместно работают над поиском оптимальных форм взаимодействия, которые позволяли бы нам продолжать наращивать двустороннюю торговлю даже в условиях западных ограничений", - заключил министр.