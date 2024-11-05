https://ria.ru/20241105/lavrov-1981945376.html

Сергей Лавров: США пытаются приписать России то, чем занимаются сами

Сергей Лавров: США пытаются приписать России то, чем занимаются сами - РИА Новости, 05.11.2024

Сергей Лавров: США пытаются приписать России то, чем занимаются сами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости рассказал о том, как, по мнению Москвы, будет развиваться ситуация в Приднестровье после... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:00

2024-11-05T16:00

2024-11-05T23:31

интервью

россия

сергей лавров

сша

брикс

оон

нато

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости рассказал о том, как, по мнению Москвы, будет развиваться ситуация в Приднестровье после состоявшихся накануне президентских выборов в Молдавии, о перспективах нормализации отношений между Россией и Грузией, а также поделился своими ожиданиями от итогов президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. — Как, по вашему мнению, итоги недавних выборов в Молдавии отразятся на развитии ситуации в Приднестровье? Могут ли нынешние молдавские власти предпринять необдуманные шаги, которые приведут к эскалации в регионе? Что Москва в качестве посредника в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" может сделать для предотвращения развития негативного сценария? Рассматриваются ли на сегодняшний день планы по увеличению численности российского миротворческого контингента в Приднестровье?— Ситуация вокруг Приднестровья действительно непростая. Среди прочего на нее влияют и внутриполитические процессы в Молдавии. Надеюсь, что у молдавских властей хватит здравомыслия, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности.Сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известное как формат "5+2", переживает сложный период. Его работа на текущий момент заморожена. Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины. Пауза в работе переговорного механизма длится с октября 2019-го. Основная причина — диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования.На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата "5+2". Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо. Главную задачу на нынешнем этапе видим в сохранении мира и спокойствия на Днестре как главной предпосылки решения приднестровской проблемы политико-дипломатическими средствами. Эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента. Договоренности 1992 года о принципах мирного урегулирования допускают возможность увеличения численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости.— Ранее некоторые американские аналитики заявляли, что Россия прямо и косвенно вмешивалась в парламентские выборы в Грузии. По их словам, правящая партия "Грузинская мечта" имеет связи с Кремлем. Как Москва оценивает подобные заявления?— Как откровенную ложь. Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит. Вашингтон продолжает активно эксплуатировать порожденный им самим же миф о российском вмешательстве в любые выборы, будь то "у себя дома" или в третьих странах. Если где-то по итогам голосования побеждают неугодные США силы — тут же Россию назначают виновной за "неправильный" выбор избирателей.Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны. Могу лишь к этому добавить, что американцы, да и еэсовцы, искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед ложной развилкой.На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками.Народ Грузии свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением. Готовы к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений.— Ереван и Баку неоднократно заявляли о прогрессе в вопросе подготовки мирного договора, однако его окончательный текст до сих пор не согласован. Почему Армении и Азербайджану пока не удается найти консенсус по данному вопросу?— Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации.Все это требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени. По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора. Уверены, что скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий на земле не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта. Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе.Полагаем важным закрепить мирный процесс в региональной парадигме, в кругу друзей — стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров, исключив деструктивное вмешательство извне. Стремление Вашингтона и Брюсселя вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации лишь усиливает угрозы безопасности в регионе.Для успешного завершения переговоров между Баку и Ереваном готовы, как и прежде, оказывать партнерское содействие на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов в той форме и в том объеме, которые будут востребованы обеими переговаривающимися сторонами.— Ранее в МИД Казахстана заявили, что республика не вводила экономические рестрикции против России и не хочет, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода санкций. Как в Москве оценивают подобные заявления с учетом имеющегося уровня отношений между нашими странами?— Нам импонирует, что Казахстан занял взвешенную позицию в условиях серьезного внешнего давления. Приветствуем заявление заместителя премьер-министра Казахстана Жумангарина в ходе недавнего интервью одному из американских СМИ об отказе республики слепо следовать односторонним санкциям, направленным против нашей страны.Мы видим активную работу, которую ведут западные эмиссары с Астаной по вопросу соблюдения антироссийских ограничений. Знаем об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций и включения экономоператоров в американские и европейские черные списки. Поэтому опасения казахстанских друзей относительно возможного попадания под санкции за торговлю с Россией нам понятны. В условиях шантажа и запугиваний со стороны Вашингтона и Брюсселя Казахстан вынужден проявлять осмотрительность, чтобы не навредить своим компаниям. Полагаю, что заботой о национальных экономоператорах и обусловлены заявления казахстанских партнеров.Несмотря на попытки Запада оторвать Казахстан от России, сотрудничество с Астаной успешно развивается. Наши страны совместно работают над поиском оптимальных форм взаимодействия, которые позволяли бы нам продолжать наращивать двустороннюю торговлю даже в условиях западных ограничений.— Станет ли для Москвы сигналом открытой агрессии в отношении нашей страны, если отдельные страны — члены НАТО примут решение снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России?— Напомню, что говорить о предоставлении западными странами разрешения на использование Киевом поставляемого ему дальнобойного оружия для ударов по российской территории не совсем верно. Если такое оружие начнет применяться, то это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом". Иными словами, сама природа конфликта, которую западные лидеры пытались (хотя и не очень успешно) маскировать, буквально выйдет наружу. Президент Российской Федерации Владимир Путин высказывался на эту тему.Всем должно быть очевидно, что украинцы не могут самостоятельно использовать западное высокотехнологичное оружие увеличенной дальности. Без западных специалистов, без разведданных, в том числе полученных от космической группировки стран НАТО, не обойтись.Мы не можем не учитывать, что НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России. В натовских стратегиях наша страна описывается как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности". Руководство альянса непрерывно говорит о том, что в ближайшие годы Россия нападет на какую-нибудь страну — член НАТО. Ускоренными темпами ведется милитаризация Европы. В ходе учений силы НАТО отрабатывают наступательные операции против России.Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем.— Как в Москве оценивают предложения Анкары о возможной организации мирных переговоров с Киевом, а также о новой "зерновой сделке", которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным? С инициативой по судоходству в Черном море выступил также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. При каких условиях Россия готова возобновить "черноморскую инициативу"? Продолжаются ли сейчас переговоры с Турцией и ООН по данному вопросу?— Руководство Турции и лично президент Эрдоган уделяют повышенное внимание урегулированию украинского кризиса, неоднократно предоставляли площадку для переговоров с представителями Киева. В рамках таких контактов весной 2022 года был даже согласован и парафирован проект мирного соглашения. В июле 2022-го в Стамбуле были подписаны две договоренности: "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия и меморандум Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта.Все эти соглашения были затем отвергнуты либо не исполнялись Киевом. От парафированного проекта мирного договора украинцы попросту отказались. "Черноморская инициатива" использовалась ими для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. До сих пор остается невыполненной российская часть сделки о нормализации доступа отечественных сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.Как подтвердил президент Российской Федерации Путин в ходе встречи с Эрдоганом на полях казанского саммита БРИКС, нам были переданы предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море. Со схожими идеями выступает генсекретарь ООН Гутерреш. В настоящее время они изучаются компетентными ведомствами. Но пока ничего нового, что свидетельствовало бы о готовности учесть интересы России, мы не обнаружили.— Каковы наши ожидания относительно будущего развития российско-американских отношений после президентских выборов в США? Видит ли Москва позитивные сигналы к деэскалации в заявлениях и программе кандидатов в президенты? Можно ли ожидать назначение нового посла России в США после выборов?— Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны. Относиться серьезно к тому, что заявляют оба кандидата в пылу предвыборной полемики, не приходится.Наша позиция, как ее сформулировал президент Российской Федерации Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности.Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты.— Как вы оцениваете итоги саммита БРИКС и завершающегося председательства России в объединении? Какие страны на сегодняшний день являются партнерами БРИКС? Что означает данный статус на практике?— Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, без преувеличения, стал одним из знаковых международных событий не только этого года, но и всего последнего времени. Его успешное проведение наглядно высветило бессмысленность попыток международной изоляции России, предпринимавшихся нашими внешнеполитическими оппонентами в качестве одного из элементов давления на нашу страну. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в Казань приехали делегации 35 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, главы исполнительных органов ООН, Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС, президент Нового банка развития. Сама встреча в верхах, по отзывам всех ее участников, прошла в атмосфере дружбы, открытости и взаимоуважения. Во многом этому способствовали слаженные действия федерального центра и властей Татарстана, обеспечивших все необходимые условия гостеприимства для работы саммита и комфортного пребывания гостей.Переговоры лидеров стран БРИКС и их расширенный сегмент в формате "аутрич"/"БРИКС+" позволили обменяться мнениями по всем ключевым международным проблемам. С учетом очередного обострения на Ближнем Востоке особое внимание было уделено вопросу урегулирования конфликтов в этом стратегически важном регионе. Рассмотрены также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС и странами Глобального Юга в интересах совместного развития и неделимой безопасности.Российское председательство в БРИКС продолжается до конца календарного 2024 года. Казанский саммит, безусловно, стал кульминацией нашей "вахты" во главе объединения, так как дал возможность лидерам лично подвести итоги проделанной работы и наметить планы на будущее. И итоги, и планы очень рельефно отражены в принятом на саммите совместном документе — Казанской декларации. В ней среди прочего четко зафиксирован настрой стран-участниц содействовать позитивным переменам в мировой экономике и политике с целью формирования более справедливого и сбалансированного миропорядка, реформирования институтов глобального управления и эффективного решения глобальных проблем.В декларации зафиксированы и конкретные практические результаты сотрудничества. Речь идет о зерновой бирже БРИКС, контактной группе по климату и устойчивому развитию, рабочей группе по ядерной медицине, геологической и инвестиционной платформах и многих других механизмах. Особое значение имеет запуск диалога в транспортной сфере.Хотел бы привлечь внимание к тем положениям декларации, в которых речь идет об адаптации мировой валютно-финансовой системы к современным реалиям, говорится о повышении роли развивающихся государств, наращивании их взаимодействия по межбанковской линии, увеличении доли национальных валют в расчетах и создании независимых платежных платформ и механизмов страхования в БРИКС. Все эти направления в конечном итоге ведут к формированию не подверженного внешним рискам расчетно-платежного контура, и это, как мы почувствовали на саммите, привлекает повышенное внимание все большего числа незападных государств. Чтобы не быть голословным, отмечу, что на заседании в формате "аутрич"/"БРИКС+" главы многих делегаций стран Глобального Юга открыто выражали негодование усиливающейся в последние годы линией властей США на использование доллара в качестве инструмента ведения санкционных войн в отношении тех государств, чья политика по тем или иным причинам не понравилась американцам.Теперь что касается категории государств-партнеров. На саммите утверждены ее параметры. Мы как председатели продолжаем координировать работу на этом направлении. Ее результаты рассчитываем обнародовать еще в ходе нашего председательства до конца этого года.— Какие действия намерены предпринять страны БРИКС для деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и в регионе Ближнего Востока в целом?— С первых дней этого беспрецедентного кризиса в октябре прошлого года страны БРИКС солидарно выступили в защиту прав мирного населения сектора Газа. Двадцать первого ноября 2023 года на чрезвычайном саммите объединения был согласован призыв к скорейшему прекращению огня и оказанию гуманитарного содействия пострадавшим. Эта общая позиция была подтверждена и в декларации казанского саммита, в его расширенной части принял участие президент Палестины Махмуд Аббас.Практически сразу после начала израильской операции в Газе мы в координации с партнерами по БРИКС и другими единомышленниками внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции с требованием остановить боевые действия и обеспечить в сектор беспрепятственный гуманитарный доступ. Однако стараниями США и их союзников он был заблокирован. Из-за политизированной позиции Вашингтона Совет до сих пор не может принять решение, которое поспособствовало бы долгосрочной нормализации ситуации.Американцы пытались объяснить свою неконструктивную позицию тем, что, если такая резолюция будет принята, это может помешать их усилиям вывести Израиль и ХАМАС на соглашение об условиях прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами. Однако этот переговорный процесс зашел в тупик, а ситуация в Газе продолжает деградировать. Более того, разгорается пожар регионального конфликта. Его пламя охватило уже и территорию Ливана, а отдельные всполохи достигают Сирии, Ирака и даже Ирана. Нельзя не упомянуть и о резкой дестабилизации в районе судоходных артерий Красного моря и Аденского залива, где американцы и британцы сколотили многонациональную военно-морскую коалицию, развернувшую агрессивные действия против сил хуситов, которые, в свою очередь, отреагировали на силовые акции Израиля против палестинцев на оккупированных территориях.Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом. Поэтому продолжим коллективную работу с партнерами в интересах справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Будем по максимуму задействовать и потенциал БРИКС.— Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Впервые в истории главу крупнейшей международной организации включили в подобный "расстрельный список". Как вы оцениваете данный шаг Киева?— Насколько нам известно, впоследствии генсекретаря ООН все же исключили из базы данных украинского сайта "Миротворец". Однако факт остается фактом: Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерреша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров. Такая линия является прямым нарушением учредительного документа организации, а именно пункта 2 статьи 100 Устава ООН, который запрещает какому-либо государству-члену пытаться оказать влияние на генсекретаря или других представителей ООН.Подобное поведение режима Владимира Зеленского вызывает еще большее недоумение с учетом того, что в контексте украинского кризиса Антониу Гутерреш и его сотрудники и так все чаще открыто солидаризируются с западниками и их киевскими марионетками в нарушение пункта 1 уже упомянутой статьи 100. Напомню, что она предписывает ооновцам в любых ситуациях действовать беспристрастно и равноудаленно. Об этом постоянно говорим самому Гутеррешу и его подчиненным в Секретариате ООН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сергей лавров, сша, брикс, оон, нато