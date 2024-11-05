https://ria.ru/20241105/lavrov-1981916832.html
Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против России
Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против России - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против России
Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:18
2024-11-05T13:18
2024-11-05T13:27
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем отношений двух стран в связи с выборами в США."Относиться серьезно к тому, что заявляют оба кандидата в пылу предвыборной полемики, не приходится", - добавил министр.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981918039.html
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украина, россия, в мире, сша, сергей лавров
Украина, Россия, В мире, США, Сергей Лавров
Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против России
Лавров: Украина рассматривается как ключевой элемент гибридной войны против РФ