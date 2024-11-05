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Глава Кубани поручил обновить сельский ДК, где занимаются 160 человек - РИА Новости, 05.11.2024
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Краснодарский край
 
23:11 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kuban-1982048042.html
Глава Кубани поручил обновить сельский ДК, где занимаются 160 человек
Глава Кубани поручил обновить сельский ДК, где занимаются 160 человек - РИА Новости, 05.11.2024
Глава Кубани поручил обновить сельский ДК, где занимаются 160 человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в селе Школьном Белореченского района, где занимаются 160 человек,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:11
2024-11-05T23:11
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
белореченский район
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в селе Школьном Белореченского района, где занимаются 160 человек, сообщают в пресс-службе региональной администрации по итогам встречи главы региона с активом муниципалитета. Отмечается, что к губернатору обратилась жительница села Школьное Елена Ляшенко и рассказала, что участвует в кружке традиционной кубанской вышивки. Всего в учреждении действуют 12 коллективов и кружков, где занимаются 160 человек. При этом здание ДК давно не ремонтировалось. "Безусловно, сельскому поселению необходим Дом культуры. Для многих это часть активной жизни, досуг для молодежи. Проект разработан, теперь необходимо пройти экспертизу и включить его в программу "Развитие культуры", чтобы в следующем году выделить средства на капремонт", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Кроме того, на встрече жители поселка Степного Белореченского района также попросили построить спортплощадку. Кондратьев поручил решить этот вопрос в следующем году.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, белореченский район
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Белореченский район

Глава Кубани поручил обновить сельский ДК, где занимаются 160 человек

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в селе Школьном Белореченского района, где занимаются 160 человек, сообщают в пресс-службе региональной администрации по итогам встречи главы региона с активом муниципалитета.
Отмечается, что к губернатору обратилась жительница села Школьное Елена Ляшенко и рассказала, что участвует в кружке традиционной кубанской вышивки. Всего в учреждении действуют 12 коллективов и кружков, где занимаются 160 человек. При этом здание ДК давно не ремонтировалось.
«
"Безусловно, сельскому поселению необходим Дом культуры. Для многих это часть активной жизни, досуг для молодежи. Проект разработан, теперь необходимо пройти экспертизу и включить его в программу "Развитие культуры", чтобы в следующем году выделить средства на капремонт", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Кроме того, на встрече жители поселка Степного Белореченского района также попросили построить спортплощадку. Кондратьев поручил решить этот вопрос в следующем году.
 
Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайБелореченский район
 
 
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