https://ria.ru/20241105/kuba-1982048937.html

Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме

Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме - РИА Новости, 05.11.2024

Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме

Российская дипмиссия в Гаване предупредила туристов о приближении тропического циклона "Рафаэль", который пройдет через запад страны в среду и угрожает сильными РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:18

2024-11-05T23:18

2024-11-05T23:18

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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Российская дипмиссия в Гаване предупредила туристов о приближении тропического циклона "Рафаэль", который пройдет через запад страны в среду и угрожает сильными осадками и подтоплениями. "На Кубу надвигается очередной тропический шторм "Рафаэль". По расчетам национальной метеослужбы, его прохождение через западные регионы страны, в том числе Гавану, ожидается в среду, 6 ноября, во второй половине дня. Шторм будет сопровождаться сильными грозами и проливными дождями, в отдельных прибрежных районах возможны подтопления. Настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям местных властей, зарядить мобильные телефоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. По данным института метеорологии Кубы, устойчивая скорость ветра в приближающемся со стороны Ямайки циклоне составляет 95 километров в час, вероятно его усиление по мере прохождения над Карибским морем до категории урагана.

https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html

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в мире, гавана, куба, ямайка, россия