https://ria.ru/20241105/kreml-1981958300.html

В Кремле на вручении верительных грамот отказались от шампанского

В Кремле на вручении верительных грамот отказались от шампанского - РИА Новости, 05.11.2024

В Кремле на вручении верительных грамот отказались от шампанского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на прошедшей в Кремле церемонии вручения верительных грамот отказались от традиционного предложения... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:39

2024-11-05T15:39

2024-11-05T15:39

россия

дмитрий песков

владимир путин

московский кремль

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на прошедшей в Кремле церемонии вручения верительных грамот отказались от традиционного предложения бокалов шампанского послам по причине того, что "время сейчас не располагает" пить шампанское. "Сейчас не было, но сейчас время не совсем располагает к этому", - сказал Песков изданию Life, комментируя причины отсутствия на церемонии традиционного тоста с бокалом шампанского. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов. Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что церемония впервые с начала пандемии коронавируса прошла без санитарных ограничений. Послы лично вручили верительные грамоты в руки президента и сделали с главой государства совместную фотографию. При этом традиционного для протокола подобных мероприятий тоста с бокалом шампанского не было.

https://ria.ru/20241105/putin-1981924245.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, московский кремль