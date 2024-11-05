https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html

Большинство в Молдавии голосовало не за Санду, заявили в Кремле

Большинство в Молдавии голосовало не за Санду, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024

Большинство в Молдавии голосовало не за Санду, заявили в Кремле

Большинство избирателей в Молдавии на выборах президента голосовали не за Майю Санду, и противоречия в молдавском обществе будут продолжаться, заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:38

2024-11-05T12:38

2024-11-05T12:38

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александр стояногло

дмитрий песков

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Большинство избирателей в Молдавии на выборах президента голосовали не за Майю Санду, и противоречия в молдавском обществе будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться", - сказал Песков журналистам. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024