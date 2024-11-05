https://ria.ru/20241105/kredit-1982013440.html

В Госдуме предложили ввести "три дня на раздумье" при взятии кредита

В Госдуме предложили ввести "три дня на раздумье" при взятии кредита - РИА Новости, 05.11.2024

В Госдуме предложили ввести "три дня на раздумье" при взятии кредита

Заместитель главы думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:04

2024-11-05T19:04

2024-11-05T19:04

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

ипотека

кредит

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель главы думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный период в три дня на раздумье при взятии кредита, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Таким образом, введение обязательного периода охлаждения, в рамках которого гражданин может получить деньги только спустя три дня после подписания кредитного договора при повторном подтверждении и, обладая правом отказаться от подписания договора в любой момент в период охлаждения, не только позволит заемщикам более осознанно принимать финансовые решения и снизит количество импульсивно взятых кредитов, но и снизит темпы роста кредитования, что позволит снизить инфляционное давление на экономику", - сказано в документе. В нем отмечается, что предоставление права отказаться от оформления кредита после периода охлаждения, например, спустя три дня с момента подписания кредитного договора, может быть полезной мерой, дающей время для взвешенного анализа условий кредита и оценки своих финансовых возможностей. "Часто кредиты оформляются под влиянием рекламного давления или в нестабильном эмоциональном состоянии", - добавил автор.

https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975197005.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, ипотека, кредит, россия