Финляндия может открыть КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Ilta-Sanomat: Финляндия может открыть зимой КПП на границе с Россией
© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
"Восточная граница Финляндии (граница с Россией - ред.) закрыта уже почти год, и, по данным источников Ilta-Sanomat, правительство не планирует в ближайшее время открывать ее… Если оценка угрозы изменится и правительство решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по данным источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. Однако восточная граница не будет открыта полностью, а будет открыт только один пограничный пункт", - утверждается в материале.
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Как пишет газета, власти могут открыть границу "неожиданно".
Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.