https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982018623.html

Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин назначил Марию Костюк временно исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:28

2024-11-05T19:28

2024-11-05T19:38

политика

еврейская автономная область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Марию Костюк временно исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", - говорится в документе.Кроме того, тем же указом принята отставка Гольдштейна по собственному желанию.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/komi-1982017208.html

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политика, еврейская автономная область, россия, владимир путин