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Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - РИА Новости, 05.11.2024
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19:28 05.11.2024 (обновлено: 19:38 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982018623.html
Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин назначил Марию Костюк временно исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:28
2024-11-05T19:38
политика
еврейская автономная область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Марию Костюк временно исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", - говорится в документе.Кроме того, тем же указом принята отставка Гольдштейна по собственному желанию.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.
https://ria.ru/20241105/komi-1982017208.html
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политика, еврейская автономная область, россия, владимир путин
Политика, Еврейская автономная область, Россия, Владимир Путин
Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк
Президент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Марию Костюк временно исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области", - говорится в документе.
Кроме того, тем же указом принята отставка Гольдштейна по собственному желанию.
Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми
Вчера, 19:21
 
ПолитикаЕврейская автономная областьРоссияВладимир Путин
 
 
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