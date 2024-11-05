https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982016905.html
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область - РИА Новости, 05.11.2024
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область
Президент России Владимир Путин предложил главе управления фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:19
2024-11-05T19:19
2024-11-05T20:00
еврейская автономная область
дальний восток
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владимир путин
ростислав гольдштейн
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе управления фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область."Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона", - сказал Путин на встрече с Костюк.Ранее во вторник Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить республику Коми.
https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982017392.html
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Путин предложил Марии Костюк пост губернатора Еврейской автономной области
Костюк
2024-11-05T19:19
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еврейская автономная область, дальний восток, россия, владимир путин, ростислав гольдштейн, политика
Еврейская автономная область, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Политика
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область
Путин предложил Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область