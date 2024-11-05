https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982016905.html

Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область

Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область - РИА Новости, 05.11.2024

Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область

Президент России Владимир Путин предложил главе управления фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:19

2024-11-05T19:19

2024-11-05T20:00

еврейская автономная область

дальний восток

россия

владимир путин

ростислав гольдштейн

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе управления фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область."Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона", - сказал Путин на встрече с Костюк.Ранее во вторник Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить республику Коми.

https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982017392.html

еврейская автономная область

дальний восток

россия

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Путин предложил Марии Костюк пост губернатора Еврейской автономной области Костюк 2024-11-05T19:19 true PT2M35S

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еврейская автономная область, дальний восток, россия, владимир путин, ростислав гольдштейн, политика