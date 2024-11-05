Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО
Пост врио главы ЕАО заняла Мария Костюк из "Защитников Отечества"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все возможное и невозможное, принимая его предложение стать врио главы Еврейской автономной области.
Во вторник вечером глава государства назначил губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми, а на его место – Костюк.
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"Владимир Владимирович, я признательна и благодарна вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю всё возможное, если честно хочется добавить, и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", - сказала Костюк во время встречи с Путиным.