https://ria.ru/20241105/kostjuk-1982022366.html

Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО

Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024

Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО

Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:44

2024-11-05T19:44

2024-11-05T21:42

россия

еврейская автономная область

республика коми

владимир путин

ростислав гольдштейн

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982024826_0:81:2840:1679_1920x0_80_0_0_143338395eec21b20af77c4f5a2ce531.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все возможное и невозможное, принимая его предложение стать врио главы Еврейской автономной области. Во вторник вечером глава государства назначил губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми, а на его место – Костюк. "Владимир Владимирович, я признательна и благодарна вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю всё возможное, если честно хочется добавить, и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", - сказала Костюк во время встречи с Путиным.

https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

россия

еврейская автономная область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, еврейская автономная область, республика коми, владимир путин, ростислав гольдштейн, политика