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Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024
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19:44 05.11.2024 (обновлено: 21:42 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kostjuk-1982022366.html
Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО
Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024
Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО
Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:44
2024-11-05T21:42
россия
еврейская автономная область
республика коми
владимир путин
ростислав гольдштейн
политика
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все возможное и невозможное, принимая его предложение стать врио главы Еврейской автономной области. Во вторник вечером глава государства назначил губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми, а на его место – Костюк. "Владимир Владимирович, я признательна и благодарна вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю всё возможное, если честно хочется добавить, и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", - сказала Костюк во время встречи с Путиным.
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россия
еврейская автономная область
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россия, еврейская автономная область, республика коми, владимир путин, ростислав гольдштейн, политика
Россия, Еврейская автономная область, Республика Коми, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Политика
Костюк пообещала сделать все возможное на посту врио главы ЕАО

Пост врио главы ЕАО заняла Мария Костюк из "Защитников Отечества"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Мария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что сделает все возможное и невозможное, принимая его предложение стать врио главы Еврейской автономной области.
Во вторник вечером глава государства назначил губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми, а на его место – Костюк.
«
"Владимир Владимирович, я признательна и благодарна вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю всё возможное, если честно хочется добавить, и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", - сказала Костюк во время встречи с Путиным.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 19:29
 
РоссияЕврейская автономная областьРеспублика КомиВладимир ПутинРостислав ГольдштейнПолитика
 
 
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