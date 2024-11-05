https://ria.ru/20241105/kosmos-1981910738.html

Космонавт Прокопьев заявил, что американцы были на Луне

Космонавт Прокопьев заявил, что американцы были на Луне - РИА Новости, 05.11.2024

Космонавт Прокопьев заявил, что американцы были на Луне

Американцы были на Луне, но могли снять некоторые кадры в павильоне для отчета перед налогоплательщиками, заявил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:44

2024-11-05T12:44

2024-11-05T12:44

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американцы были на Луне, но могли снять некоторые кадры в павильоне для отчета перед налогоплательщиками, заявил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме "Знание. Первые". Американские астронавты высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полете на спутник Земли транслировали телевизионные каналы по всему миру, кроме СССР и Китая. Однако реальность кадров, представленных общественности, до сих пор подвергается сомнению. Так, по данным ВЦИОМ от 2018 года, более половины россиян (57% опрошенных) не верят в правдивость высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, полагая, что соответствующие документальные материалы были сфальсифицированы. "Не все верят, что это (полет американцев на Луну - ред.) было, но, тем не менее, по рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий, они говорят: "Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было", - сказал Прокопьев. При этом космонавт не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле. "Вот это может быть, потому что в Америке есть такое правило - надо перед налогоплательщиками как-то отчитываться. А как отчитываться? В те времена камер Gopro не было", - добавил он. По его словам, снять на Луне в конце 1960-х практически полномасштабный фильм, как это получилось у США, было достаточно сложно. "Скорее всего, это было сделано в павильоне, так, чтобы людям казалось, что это действительно (реальные - ред.) съемки. В этом плане я согласен, что съемки были не совсем всегда верными, но то, что они там (на Луне - ред.) были, это уже подтверждается автоматическими станциями и уже сомнению не подлежит", - добавил космонавт.

https://ria.ru/20240703/luna-1957160096.html

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