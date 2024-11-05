https://ria.ru/20241105/korruptsiya-1981907071.html
Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе
Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе
Экс-мэр Сургута в ХМАО Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:26
2024-11-05T12:26
2024-11-05T12:26
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Сургута в ХМАО Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По моим данным, да, он фигурирует в уголовном деле. Предварительно, речь идет о коммерческом подкупе. Он задержан", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы. По словам источника, в скором времени бывшему главе Сургута изберут меру пресечения. Официального подтверждения этой информации пока нет, в окружном управлении СК РФ от комментариев по делу воздержались. В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".
https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
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сургут, россия, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сургут, Россия, Андрей Филатов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе
Бывший мэр Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Сургута в ХМАО Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По моим данным, да, он фигурирует в уголовном деле. Предварительно, речь идет о коммерческом подкупе. Он задержан", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
По словам источника, в скором времени бывшему главе Сургута изберут меру пресечения.
Официального подтверждения этой информации пока нет, в окружном управлении СК РФ
от комментариев по делу воздержались.
В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".