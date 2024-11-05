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Киселев рассказал о книге спецкора РИА Новости "Исламский этикет" - РИА Новости, 05.11.2024
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Религия
 
13:18 05.11.2024 (обновлено: 15:10 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kniga-1981916636.html
Киселев рассказал о книге спецкора РИА Новости "Исламский этикет"
Киселев рассказал о книге спецкора РИА Новости "Исламский этикет" - РИА Новости, 05.11.2024
Киселев рассказал о книге спецкора РИА Новости "Исламский этикет"
Книга специального корреспондента РИА Новости Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе" развенчивает огромное... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:18
2024-11-05T15:10
россия
казань
дмитрий киселев
религия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Книга специального корреспондента РИА Новости Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе" развенчивает огромное количество предрассудков и мифов об исламе, рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации издания в международном мультимедийном пресс-центре."Это бесценное творение, которое вносит неоценимый вклад в дружбу народов России, в наше единство, взаимопонимание, а значит, и в способность взаимодействовать ради общей цели и общего благоденствия — назовем это так, таким старым словом. Оно снимает всевозможные предрассудки, какие-то мифы, потому что ислам окутан множеством таких предрассудков — так же как и православие, и иудаизм. То же самое: очень много расхожих мнений, неточных клише, каких-то ярлыков навешивают. И кому-то это очень выгодно, потому что это все вбивает клин между нами", — сказал Киселев. Он рассказал, что ездил с детьми в Чечню, чтобы познакомиться с жизнью российских мусульман и традициями ислама. &quot;Мусульмане — это родные люди в России. Их много, мы традиционно жили вместе, в Казани стоит мечеть стена к стене к православному храму в кремле. И мы способны на взаимодействие, когда мы вместе, мы — сила&quot;, — добавил Киселев.Книга публициста, писателя, журналиста-международника, спецкора международной медиагруппы "Россия сегодня" Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе" написана специально для немусульманского читателя, который хочет разобраться в сути ислама и познакомиться с его основными понятиями. Ее современный язык упрощает понимание терминов из классических изданий. Также книга поможет этническим мусульманам, выросшим вдали от религиозной общины, наладить связь и систематизировать знания об исламе. "Я просто проглотил некоторые главы: отношение к детям, отношение к власти, расизм, хадж и умма, обман — это же бесценно, это нужно было сформулировать, и это, насколько я понимаю, первый опыт светского изложения исламского этикета", — сказал Киселев о книге. Амиров на презентации посоветовал туристам в восточных странах торговаться на базарах, а в российских регионах с преимущественно мусульманским населением — соблюдать дресс-код, соответствующий местным традициям, и быть аккуратными во время приема пищи.&quot;Во время застолья вам достаточно будет буквально одного половника лапши из баранины — пища там очень калорийная, жирная. Для человека городского, не знакомого с такими блюдами, могут быть негативные моменты. Важно в корректной и вежливой форме дать понять местным, что вы много не едите или лучше сначала только попробуете&quot;, — сказал он.В ней описано отношение мусульманских народов к религии, семье, бизнесу, еде, спорту, многоженству. Вся информация в книге прочитана и одобрена имамами.
https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html
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россия, казань, дмитрий киселев
Россия, Казань, Дмитрий Киселев, Религия
Киселев рассказал о книге спецкора РИА Новости "Исламский этикет"

Киселев: книга Амирова "Исламский этикет" развенчивает множество мифов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель муфтия Москвы Марат Алимов, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Радик Амиров на презентации книги "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе"
Заместитель муфтия Москвы Марат Алимов, генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и специальный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Радик Амиров на презентации книги Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель муфтия Москвы Марат Алимов, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Радик Амиров на презентации книги "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе"
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Книга специального корреспондента РИА Новости Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе" развенчивает огромное количество предрассудков и мифов об исламе, рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации издания в международном мультимедийном пресс-центре.
"Это бесценное творение, которое вносит неоценимый вклад в дружбу народов России, в наше единство, взаимопонимание, а значит, и в способность взаимодействовать ради общей цели и общего благоденствия — назовем это так, таким старым словом. Оно снимает всевозможные предрассудки, какие-то мифы, потому что ислам окутан множеством таких предрассудков — так же как и православие, и иудаизм. То же самое: очень много расхожих мнений, неточных клише, каких-то ярлыков навешивают. И кому-то это очень выгодно, потому что это все вбивает клин между нами", — сказал Киселев.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКнига Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе"
Книга Радика Амирова Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Книга Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе"
Он рассказал, что ездил с детьми в Чечню, чтобы познакомиться с жизнью российских мусульман и традициями ислама.
«

"Мусульмане — это родные люди в России. Их много, мы традиционно жили вместе, в Казани стоит мечеть стена к стене к православному храму в кремле. И мы способны на взаимодействие, когда мы вместе, мы — сила", — добавил Киселев.

Книга публициста, писателя, журналиста-международника, спецкора международной медиагруппы "Россия сегодня" Радика Амирова "Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе" написана специально для немусульманского читателя, который хочет разобраться в сути ислама и познакомиться с его основными понятиями. Ее современный язык упрощает понимание терминов из классических изданий. Также книга поможет этническим мусульманам, выросшим вдали от религиозной общины, наладить связь и систематизировать знания об исламе.
«
"Я просто проглотил некоторые главы: отношение к детям, отношение к власти, расизм, хадж и умма, обман — это же бесценно, это нужно было сформулировать, и это, насколько я понимаю, первый опыт светского изложения исламского этикета", — сказал Киселев о книге.
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Амиров на презентации посоветовал туристам в восточных странах торговаться на базарах, а в российских регионах с преимущественно мусульманским населением — соблюдать дресс-код, соответствующий местным традициям, и быть аккуратными во время приема пищи.
«

"Во время застолья вам достаточно будет буквально одного половника лапши из баранины — пища там очень калорийная, жирная. Для человека городского, не знакомого с такими блюдами, могут быть негативные моменты. Важно в корректной и вежливой форме дать понять местным, что вы много не едите или лучше сначала только попробуете", — сказал он.

В ней описано отношение мусульманских народов к религии, семье, бизнесу, еде, спорту, многоженству. Вся информация в книге прочитана и одобрена имамами.
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