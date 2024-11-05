https://ria.ru/20241105/kndr-1981863811.html
Сестра Ким Чен Ына назвала условие для начала войны с Южной Кореей
Сестра Ким Чен Ына назвала условие для начала войны с Южной Кореей - РИА Новости, 05.11.2024
Сестра Ким Чен Ына назвала условие для начала войны с Южной Кореей
Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:49
2024-11-05T05:49
2024-11-05T06:47
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СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в регионе означало бы немедленную войну, и потому линия КНДР на укрепление ядерных сил является единственным правильным выбором, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее, 3 ноября, Южная Корея, США и Япония с участием американского бомбардировщика B-1B и истребителей провели совместные воздушные учения в воскресенье над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо в ответ на испытательный пуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19" на прошлой неделе. "Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе - это сразу означает войну, такова объективная действительность, которой нельзя отрицать", - отметила Ким Ё Чжон, критикуя действия Южной Кореи, США и их союзников. Ким Ё Чжон также упомянула учения Южной Кореи, Японии и США "Freedom Edge", учения по ядерной операции "Iron Mace" с имитацией всесторонней ядерной войны на Корейском полуострове и другие. Всего более 100 учений за прошедший год, которые, по ее словам, были нацелены на КНДР. "Значительное повышение частоты таких опаснейших военных учений стало серьезной угрозой миру и безопасности не только нашего государства, но региона", - подчеркнула она. Сестра Ким Чен Ына напомнила о рекордном количестве размещений стратегических средств США в регионе за последнее время, включая визит атомного авианосца, первую в истории переброску в акваторию вокруг Корейского полуострова атомной стратегической подлодки "Вермонт", пятикратное проведение полетов стратегических ядерных бомбардировщиков, в том числе "B- 52H". По ее словам, чем больше будет нагнетаться "военная истерия врагов", тем более очевидной становится "справедливость и актуальность" курса КНДР на развитие своей военной мощи. "Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации, и мы никогда не будем колебаться на этом пути", - подытожила Ким Ё Чжон.
https://ria.ru/20241104/kndr-1981818735.html
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корейский полуостров, ким е чжон, ким чен ын, сша, южная корея, в мире
Корейский полуостров, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, США, Южная Корея, В мире
Сестра Ким Чен Ына назвала условие для начала войны с Южной Кореей
ЦТАК: Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил в регионе означало бы войну
СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в регионе означало бы немедленную войну, и потому линия КНДР на укрепление ядерных сил является единственным правильным выбором, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее, 3 ноября, Южная Корея
, США
и Япония
с участием американского бомбардировщика B-1B и истребителей провели совместные воздушные учения в воскресенье над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо
в ответ на испытательный пуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19" на прошлой неделе.
"Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе - это сразу означает войну, такова объективная действительность, которой нельзя отрицать", - отметила Ким Ё Чжон, критикуя действия Южной Кореи, США и их союзников.
Ким Ё Чжон также упомянула учения Южной Кореи, Японии и США "Freedom Edge", учения по ядерной операции "Iron Mace" с имитацией всесторонней ядерной войны на Корейском полуострове и другие. Всего более 100 учений за прошедший год, которые, по ее словам, были нацелены на КНДР.
"Значительное повышение частоты таких опаснейших военных учений стало серьезной угрозой миру и безопасности не только нашего государства, но региона", - подчеркнула она.
Сестра Ким Чен Ына напомнила о рекордном количестве размещений стратегических средств США в регионе за последнее время, включая визит атомного авианосца, первую в истории переброску в акваторию вокруг Корейского полуострова атомной стратегической подлодки "Вермонт", пятикратное проведение полетов стратегических ядерных бомбардировщиков, в том числе "B- 52H".
По ее словам, чем больше будет нагнетаться "военная истерия врагов", тем более очевидной становится "справедливость и актуальность" курса КНДР на развитие своей военной мощи.
"Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации, и мы никогда не будем колебаться на этом пути", - подытожила Ким Ё Чжон.