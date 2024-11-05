https://ria.ru/20241105/kndr-1981859643.html

В Японии уточнили число выпущенных КНДР ракет

В Японии уточнили число выпущенных КНДР ракет - РИА Новости, 05.11.2024

В Японии уточнили число выпущенных КНДР ракет

КНДР провела пуск по меньшей мере семи баллистических ракет, высота полета которых составила около 100 километров, а дальность - примерно до 400 километров, все РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:16

2024-11-05T03:16

2024-11-05T08:15

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ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. КНДР провела пуск по меньшей мере семи баллистических ракет, высота полета которых составила около 100 километров, а дальность - примерно до 400 километров, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, заявил журналистам глава японского министерства обороны Гэн Накатани. "Сегодня КНДР провела пуск баллистической ракет малой дальности в северо-восточном направлении. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Было выпущено по меньшей мере семь ракет. Высота их полета достигала примерно 100 километров, а дальность полета составила до 400 километров", - отметил министр. По словам Накатани, в связи с ракетными пусками правительство Японии направило КНДР решительный протест. "Продолжающиеся пуски являются угрозой миру и стабильности не только Японии, но и региону и международному сообществу. Они нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и являются абсолютно неприемлемыми", - добавил он. Около 7.30 утра по японскому времени (01.30 мск) береговая охрана Японии вынесла предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Находящиеся в море суда призвали отслеживать последующую информацию и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану Правительство Японии в ответ на возможный ракетный пуск КНДР создал штаб по сбору и анализу информации при кризисном центре в резиденции премьер-министра. На прошлой неделе КНДР провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

https://ria.ru/20241104/kndr-1981825427.html

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япония, гэн накатани, оон, в мире