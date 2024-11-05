https://ria.ru/20241105/kndr-1981857806.html

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 05.11.2024

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

КНДР провела, предположительно, пуск баллистической ракеты, сообщает береговая охрана Японии. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:59

2024-11-05T01:59

2024-11-05T01:59

япония

японское море

объединенный комитет начальников штабов (сша)

в мире

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ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. КНДР провела, предположительно, пуск баллистической ракеты, сообщает береговая охрана Японии. "По данным министерства обороны, Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Суда призывают отслеживать последующую информацию и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - говорится в сообщении. Как пишет энокорейское агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS), КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. На прошлой неделе КНДР провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

https://ria.ru/20241104/kndr-1981825427.html

япония

японское море

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япония, японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире