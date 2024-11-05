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Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла
Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла - РИА Новости, 05.11.2024
Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла
Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:22
2024-11-05T19:22
2024-11-05T19:23
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Андрей Клычков передал орловским разведчикам два кроссовых мотоцикла. Мототехника приобретена жителями Орловской области для участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на курском направлении", – говорится в сообщении. Клычков передал мотоциклы орловскому бойцу СВО с позывным "Фантом" и его сослуживцу, встреча состоялась на территории администрации Орловского муниципального округа. Военнослужащий поблагодарил губернатора и жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения. "Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее. Передаем мотоциклы и провизию, чтобы ребятам было легче нести службу", – приводит пресс-служба слова главы региона.
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орловская область, курская область, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Курская область, Андрей Клычков, СВО
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Андрей Клычков передал орловским разведчикам два кроссовых мотоцикла. Мототехника приобретена жителями Орловской области для участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на курском направлении", – говорится в сообщении.
Клычков передал мотоциклы орловскому бойцу СВО с позывным "Фантом" и его сослуживцу, встреча состоялась на территории администрации Орловского муниципального округа. Военнослужащий поблагодарил губернатора и жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения.
"Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее. Передаем мотоциклы и провизию, чтобы ребятам было легче нести службу", – приводит пресс-служба слова главы региона.