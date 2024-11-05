https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html

Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла

Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла - РИА Новости, 05.11.2024

Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:22

2024-11-05T19:22

2024-11-05T19:23

надежные люди

орловская область

курская область

андрей клычков

сво

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Андрей Клычков передал орловским разведчикам два кроссовых мотоцикла. Мототехника приобретена жителями Орловской области для участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на курском направлении", – говорится в сообщении. Клычков передал мотоциклы орловскому бойцу СВО с позывным "Фантом" и его сослуживцу, встреча состоялась на территории администрации Орловского муниципального округа. Военнослужащий поблагодарил губернатора и жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения. "Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее. Передаем мотоциклы и провизию, чтобы ребятам было легче нести службу", – приводит пресс-служба слова главы региона.

https://ria.ru/20241101/pomosch-1981360242.html

орловская область

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орловская область, курская область, андрей клычков, сво