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Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла - РИА Новости, 05.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:22 05.11.2024 (обновлено: 19:23 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html
Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла
Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла - РИА Новости, 05.11.2024
Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла
Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:22
2024-11-05T19:23
надежные люди
орловская область
курская область
андрей клычков
сво
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Андрей Клычков передал орловским разведчикам два кроссовых мотоцикла. Мототехника приобретена жителями Орловской области для участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на курском направлении", – говорится в сообщении. Клычков передал мотоциклы орловскому бойцу СВО с позывным "Фантом" и его сослуживцу, встреча состоялась на территории администрации Орловского муниципального округа. Военнослужащий поблагодарил губернатора и жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения. "Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее. Передаем мотоциклы и провизию, чтобы ребятам было легче нести службу", – приводит пресс-служба слова главы региона.
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орловская область, курская область, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Курская область, Андрей Клычков, СВО

Орловский губернатор вручил служащим в Курской области бойцам два мотоцикла

© Фото : пресс-служба губернатора Орловской областиГубернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении
Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла участникам спецоперации, служащим на курском направлении, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Андрей Клычков передал орловским разведчикам два кроссовых мотоцикла. Мототехника приобретена жителями Орловской области для участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на курском направлении", – говорится в сообщении.
Клычков передал мотоциклы орловскому бойцу СВО с позывным "Фантом" и его сослуживцу, встреча состоялась на территории администрации Орловского муниципального округа. Военнослужащий поблагодарил губернатора и жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения.
"Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее. Передаем мотоциклы и провизию, чтобы ребятам было легче нести службу", – приводит пресс-служба слова главы региона.
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Надежные людиОрловская областьКурская областьАндрей КлычковСВО
 
 
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