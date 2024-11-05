https://ria.ru/20241105/kiev-1981911919.html

Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле

Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле - РИА Новости, 05.11.2024

Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле

Украина уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:52

2024-11-05T12:52

2024-11-05T12:52

украина

киев

игорь кириллов

магатэ

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинские власти уклоняются от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживают направление подробной отчетности о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов. Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учёта и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива", - отметил Кириллов на брифинге.

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украина, киев, игорь кириллов, магатэ, вооруженные силы рф, в мире