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Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле - РИА Новости, 05.11.2024
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12:52 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kiev-1981911919.html
Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле
Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле - РИА Новости, 05.11.2024
Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле
Украина уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:52
2024-11-05T12:52
украина
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игорь кириллов
магатэ
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинские власти уклоняются от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживают направление подробной отчетности о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов. Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учёта и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива", - отметил Кириллов на брифинге.
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украина, киев, игорь кириллов, магатэ, вооруженные силы рф, в мире
Украина, Киев, Игорь Кириллов, МАГАТЭ, Вооруженные силы РФ, В мире
Киев не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле

Кириллов: Киев уклоняется от доступа к объектам в Чернобыльской зоне отчуждения

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинские военные на территории Чернобыльской АЭС
Украинские военные на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинские военные на территории Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Украинские власти уклоняются от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживают направление подробной отчетности о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов. Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учёта и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива", - отметил Кириллов на брифинге.
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УкраинаКиевИгорь КирилловМАГАТЭВооруженные силы РФВ мире
 
 
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