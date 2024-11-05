https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:04

2024-11-05T08:04

2024-11-05T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. "Киев — слышны взрывы", — говорится в публикации. Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в районе Оболони работает система противовоздушной обороны.В 06:56 мск в Киеве объявили воздушную тревогу.По данным телеканала "Новости.LIVE", взрывы также прогремели в пригороде украинской столицы.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.

https://ria.ru/20241105/zakon-1981862406.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, виталий кличко