Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 05.11.2024 (обновлено: 09:19 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:04
2024-11-05T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. "Киев — слышны взрывы", — говорится в публикации. Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в районе Оболони работает система противовоздушной обороны.В 06:56 мск в Киеве объявили воздушную тревогу.По данным телеканала "Новости.LIVE", взрывы также прогремели в пригороде украинской столицы.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.
https://ria.ru/20241105/zakon-1981862406.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве прогремели взрывы

"Киев-24": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram.
"Киев — слышны взрывы", — говорится в публикации.
Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в районе Оболони работает система противовоздушной обороны.
В 06:56 мск в Киеве объявили воздушную тревогу.
По данным телеканала "Новости.LIVE", взрывы также прогремели в пригороде украинской столицы.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Популярный тренд": на Украине жестко высмеяли один запрет
04:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала