https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:04
2024-11-05T08:04
2024-11-05T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Киев-24" в Telegram. "Киев — слышны взрывы", — говорится в публикации. Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в районе Оболони работает система противовоздушной обороны.В 06:56 мск в Киеве объявили воздушную тревогу.По данным телеканала "Новости.LIVE", взрывы также прогремели в пригороде украинской столицы.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.
https://ria.ru/20241105/zakon-1981862406.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве прогремели взрывы
"Киев-24": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги