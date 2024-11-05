https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html
Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"
Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина" - РИА Новости, 05.11.2024
Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"
Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:34
2024-11-05T21:34
2024-11-05T22:59
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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). "Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС, помогли Украине. <…> Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции. — Прим. ред.) "достижением". Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии", — заявляет Пленкович на размещенной Хорватским радио и телевидением записи.Депутат оппозиционного движения MOST, ветеран войны 1991-1995 годов и мэр города Синь Миро Буль в саборе (парламенте) сегодня призвал Пленковича определить дату голосования по участию или неучастию хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине. По его словам, надо решить этот вопрос и перейти к насущным проблемам балканской страны: снижению рождаемости, оттоку молодежи, инфляции и нелегальной миграции. Нынешние президент и премьер Хорватии — непримиримые политические оппоненты. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник с участием Владимира Зеленского и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенного Косово. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в NSATU. Миланович ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной". Загреб и Киев подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на десять лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи Хорватией Украине в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева на Западных Балканах, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму в несколько миллионов евро. Страна также развернула госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводила заседание "Крымской платформы", мероприятия спонсоров и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада против Москвы, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало большое число российских дипломатов из посольства Москвы в Загребе. Хорватские наемники воюют и, по данным Минобороны России, погибают в различных украинских формированиях.
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977057901.html
https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, хорватия, андрей пленкович, зоран миланович, владимир зеленский, нато, евросоюз
Украина, Россия, Хорватия, Андрей Пленкович, Зоран Миланович, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"
Премьер Хорватии назвал президента пуделем Путина из-за отказа поддерживать ВСУ
БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
«
"Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС, помогли Украине. <…> Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции. — Прим. ред.) "достижением". Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии", — заявляет Пленкович на размещенной Хорватским радио и телевидением записи.
Депутат оппозиционного движения MOST, ветеран войны 1991-1995 годов и мэр города Синь Миро Буль в саборе (парламенте) сегодня призвал Пленковича определить дату голосования по участию или неучастию хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине. По его словам, надо решить этот вопрос и перейти к насущным проблемам балканской страны: снижению рождаемости, оттоку молодежи, инфляции и нелегальной миграции.
Нынешние президент и премьер Хорватии — непримиримые политические оппоненты. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник
с участием Владимира Зеленского
и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенного Косово
. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в NSATU.
Миланович ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба
в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.
По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной".
Загреб и Киев подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на десять лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи Хорватией Украине в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева на Западных Балканах, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму в несколько миллионов евро. Страна также развернула госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводила заседание "Крымской платформы", мероприятия спонсоров и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада против Москвы, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию
и выслало большое число российских дипломатов из посольства Москвы в Загребе. Хорватские наемники воюют и, по данным Минобороны России, погибают в различных украинских формированиях.