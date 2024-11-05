https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html

Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"

Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина" - РИА Новости, 05.11.2024

Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"

Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:34

2024-11-05T21:34

2024-11-05T22:59

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владимир зеленский

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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). "Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС, помогли Украине. <…> Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции. — Прим. ред.) "достижением". Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии", — заявляет Пленкович на размещенной Хорватским радио и телевидением записи.Депутат оппозиционного движения MOST, ветеран войны 1991-1995 годов и мэр города Синь Миро Буль в саборе (парламенте) сегодня призвал Пленковича определить дату голосования по участию или неучастию хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине. По его словам, надо решить этот вопрос и перейти к насущным проблемам балканской страны: снижению рождаемости, оттоку молодежи, инфляции и нелегальной миграции. Нынешние президент и премьер Хорватии — непримиримые политические оппоненты. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник с участием Владимира Зеленского и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенного Косово. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в NSATU. Миланович ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной". Загреб и Киев подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на десять лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи Хорватией Украине в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева на Западных Балканах, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму в несколько миллионов евро. Страна также развернула госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводила заседание "Крымской платформы", мероприятия спонсоров и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада против Москвы, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало большое число российских дипломатов из посольства Москвы в Загребе. Хорватские наемники воюют и, по данным Минобороны России, погибают в различных украинских формированиях.

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1977057901.html

https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, хорватия, андрей пленкович, зоран миланович, владимир зеленский, нато, евросоюз