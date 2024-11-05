https://ria.ru/20241105/khimchistka-1981907312.html
На "Мегамаркете" теперь можно заказать химчистку одежды
На "Мегамаркете" теперь можно заказать химчистку одежды - РИА Новости, 05.11.2024
На "Мегамаркете" теперь можно заказать химчистку одежды
Перечень доступных к заказу на "Мегамаркете" услуг пополнился химчисткой, на данный момент ею могут воспользоваться жители Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:53
2024-11-05T16:53
2024-11-05T16:53
россия
москва
сфера услуг
химчистка
маркетплейс
общество
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Перечень доступных к заказу на "Мегамаркете" услуг пополнился химчисткой, на данный момент ею могут воспользоваться жители Москвы, сообщает пресс-служба маркетплейса.Предметы одежды и обуви заберут, обработают и привезут обратно. Пользователю не нужно выходить из дома. Первым партнером в нише химчисток стал сервис Airo (Айро).Оформить услугу можно, зайдя в раздел "Услуги и цифровые товары" и кликнув на соответствующий баннер или же перейдя по прямой ссылке. Пользователю необходимо оставить заявку, после чего менеджер уточнит детали заказа, курьер заберет вещи и вернет их в срок до трех дней.Отдать в химчистку можно не только одежду, но и обувь, включая сапоги и кроссовки. Для пользователей "Мегамаркета" действует скидка 50% на первый заказ услуги до 15 ноября."Теперь покупатели могут не только заказать новую одежду на "Мегамаркете", но и отдать ранее купленные вещи в стирку или химчистку. Данная опция позволяет пользователям маркетплейса закрыть одну из ключевых потребностей, которая существует при покупке новых вещей и поддержать уже полюбившиеся. Проект планируется расширить, предложив опцию большему количеству регионов России", - сказали в пресс-службе "Мегамаркета".С полным перечнем услуг, а также ценами можно ознакомиться по ссылке.Маркетплейс "Мегамаркет" — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повседневного спроса и fashion (мода) до товаров длительного пользования с доставкой в более чем 1000 городов России.Организатор акции ООО "Айро", ОГРН: 5147746347634, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9. Сроки проведения акции: с 15.10.2024 по 15.11.2024 на все услуги.Информация о продавце: ООО "Айро", ОГРН: 5147746347634, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9.Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, erid: F7NfYUJCUneP3ztgijBN
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сфера услуг, химчистка, маркетплейс, общество, экономика
Россия, Москва, Сфера услуг, химчистка, маркетплейс, Общество, Экономика
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Перечень доступных к заказу на "Мегамаркете" услуг пополнился химчисткой, на данный момент ею могут воспользоваться жители Москвы, сообщает пресс-служба маркетплейса.
Предметы одежды и обуви заберут, обработают и привезут обратно. Пользователю не нужно выходить из дома. Первым партнером в нише химчисток стал сервис Airo (Айро).
Оформить услугу можно, зайдя в раздел "Услуги и цифровые товары" и кликнув на соответствующий баннер или же перейдя по прямой ссылке
. Пользователю необходимо оставить заявку, после чего менеджер уточнит детали заказа, курьер заберет вещи и вернет их в срок до трех дней.
Отдать в химчистку можно не только одежду, но и обувь, включая сапоги и кроссовки. Для пользователей "Мегамаркета" действует скидка 50% на первый заказ услуги до 15 ноября.
"Теперь покупатели могут не только заказать новую одежду на "Мегамаркете", но и отдать ранее купленные вещи в стирку или химчистку. Данная опция позволяет пользователям маркетплейса закрыть одну из ключевых потребностей, которая существует при покупке новых вещей и поддержать уже полюбившиеся. Проект планируется расширить, предложив опцию большему количеству регионов России", - сказали в пресс-службе "Мегамаркета".
С полным перечнем услуг, а также ценами можно ознакомиться по ссылке.
Маркетплейс "Мегамаркет" — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повседневного спроса и fashion (мода) до товаров длительного пользования с доставкой в более чем 1000 городов России.
Организатор акции ООО "Айро", ОГРН: 5147746347634, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9. Сроки проведения акции: с 15.10.2024 по 15.11.2024 на все услуги.
Информация о продавце: ООО "Айро", ОГРН: 5147746347634, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9.
Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, erid: F7NfYUJCUneP3ztgijBN