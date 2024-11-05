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Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента - РИА Новости, 05.11.2024
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08:42 05.11.2024 (обновлено: 08:43 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kharris-1981872276.html
Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента
Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента - РИА Новости, 05.11.2024
Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:42
2024-11-05T08:43
в мире
сша
пенсильвания
филадельфия
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом, поэтому каждый голос будет на счету. "Гонка еще не окончена, и мы должны финишировать сильными. Это могут быть выборы с самым минимальным отрывом. Каждый голос имеет значение", - заявила она на предвыборном мероприятии в Филадельфии, в колеблющемся штате Пенсильвания. Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределенности о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков. Опыт предыдущих президентских выборов показал, что избирательной комиссии потребовалось четыре дня для того, чтобы подсчитать результаты и объявить о победе Байдена и поражении Трампа. Действующий президент тогда победил с отрывом в 4.5 процентных пунктов. Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у бывшего президента. В 2000 году в США были одни из самых напряженных выборов - тогда республиканец Джордж Буш-младший проиграл конкуренту от демократов Эл Гору на 0.5 п.п. в голосах избирателей, но набрал больше голосов выборщиков. В течение месяца происходил пересчет голосов и судебные разбирательства, пока Верховный суд США в результате не отдал победу на выборах Бушу-младшему.
https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html
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в мире, сша, пенсильвания, филадельфия, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Филадельфия, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента

Харрис: выборы-2024 могут войти в историю как голосование с минимальным отрывом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом, поэтому каждый голос будет на счету.
"Гонка еще не окончена, и мы должны финишировать сильными. Это могут быть выборы с самым минимальным отрывом. Каждый голос имеет значение", - заявила она на предвыборном мероприятии в Филадельфии, в колеблющемся штате Пенсильвания.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вторая попытка демократов: кто такая Харрис?
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Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределенности о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.
Опыт предыдущих президентских выборов показал, что избирательной комиссии потребовалось четыре дня для того, чтобы подсчитать результаты и объявить о победе Байдена и поражении Трампа. Действующий президент тогда победил с отрывом в 4.5 процентных пунктов. Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у бывшего президента.
В 2000 году в США были одни из самых напряженных выборов - тогда республиканец Джордж Буш-младший проиграл конкуренту от демократов Эл Гору на 0.5 п.п. в голосах избирателей, но набрал больше голосов выборщиков. В течение месяца происходил пересчет голосов и судебные разбирательства, пока Верховный суд США в результате не отдал победу на выборах Бушу-младшему.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Опрос показал, насколько Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
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В миреСШАПенсильванияФиладельфияДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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