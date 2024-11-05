https://ria.ru/20241105/kharris-1981872276.html

Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента

Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента - РИА Новости, 05.11.2024

Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:42

2024-11-05T08:42

2024-11-05T08:43

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пенсильвания

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джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом, поэтому каждый голос будет на счету. "Гонка еще не окончена, и мы должны финишировать сильными. Это могут быть выборы с самым минимальным отрывом. Каждый голос имеет значение", - заявила она на предвыборном мероприятии в Филадельфии, в колеблющемся штате Пенсильвания. Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределенности о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков. Опыт предыдущих президентских выборов показал, что избирательной комиссии потребовалось четыре дня для того, чтобы подсчитать результаты и объявить о победе Байдена и поражении Трампа. Действующий президент тогда победил с отрывом в 4.5 процентных пунктов. Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у бывшего президента. В 2000 году в США были одни из самых напряженных выборов - тогда республиканец Джордж Буш-младший проиграл конкуренту от демократов Эл Гору на 0.5 п.п. в голосах избирателей, но набрал больше голосов выборщиков. В течение месяца происходил пересчет голосов и судебные разбирательства, пока Верховный суд США в результате не отдал победу на выборах Бушу-младшему.

https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html

https://ria.ru/20241019/vybory-1978854191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, филадельфия, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024