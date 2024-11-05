https://ria.ru/20241105/kharris-1981856203.html
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности - РИА Новости, 05.11.2024
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности
Дополнительные заграждения со знаками "запретная зона" были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:22
2024-11-05T01:22
2024-11-05T01:22
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные заграждения со знаками "запретная зона" были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Металлические ограждения высотой более двух метров были установлены вокруг официальной резиденции вице-президентов США в Вашингтоне, в которой в настоящее время проживает Харрис. На них были установлены маленькие красно-белые таблички с надписью "запретная зона". Несколько журналистов снимают эти заграждения на глазах у охраны посольства Великобритании в США, расположенного напротив. При этом не видно никаких дополнительных мер безопасности для защиты резиденций бывшего президента США Барака Обамы и дочери кандидата от республиканцев Иванки Трамп, которые расположены в нескольких километрах от резиденции Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, вашингтон (штат), великобритания, камала харрис, барак обама, иванка трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Великобритания, Камала Харрис, Барак Обама, Иванка Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности
Накануне выборов в США вокруг резиденции Харрис приняли допмеры безопасности