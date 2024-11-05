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Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности - РИА Новости, 05.11.2024
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01:22 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kharris-1981856203.html
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности - РИА Новости, 05.11.2024
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности
Дополнительные заграждения со знаками "запретная зона" были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:22
2024-11-05T01:22
сша
вашингтон (штат)
великобритания
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные заграждения со знаками "запретная зона" были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Металлические ограждения высотой более двух метров были установлены вокруг официальной резиденции вице-президентов США в Вашингтоне, в которой в настоящее время проживает Харрис. На них были установлены маленькие красно-белые таблички с надписью "запретная зона". Несколько журналистов снимают эти заграждения на глазах у охраны посольства Великобритании в США, расположенного напротив. При этом не видно никаких дополнительных мер безопасности для защиты резиденций бывшего президента США Барака Обамы и дочери кандидата от республиканцев Иванки Трамп, которые расположены в нескольких километрах от резиденции Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, вашингтон (штат), великобритания, камала харрис, барак обама, иванка трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Великобритания, Камала Харрис, Барак Обама, Иванка Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности

Накануне выборов в США вокруг резиденции Харрис приняли допмеры безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные заграждения со знаками "запретная зона" были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Металлические ограждения высотой более двух метров были установлены вокруг официальной резиденции вице-президентов США в Вашингтоне, в которой в настоящее время проживает Харрис. На них были установлены маленькие красно-белые таблички с надписью "запретная зона".
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Несколько журналистов снимают эти заграждения на глазах у охраны посольства Великобритании в США, расположенного напротив.
При этом не видно никаких дополнительных мер безопасности для защиты резиденций бывшего президента США Барака Обамы и дочери кандидата от республиканцев Иванки Трамп, которые расположены в нескольких километрах от резиденции Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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СШАВашингтон (штат)ВеликобританияКамала ХаррисБарак ОбамаИванка ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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