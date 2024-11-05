https://ria.ru/20241105/kazahstan-1981895856.html

На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков

На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков - РИА Новости, 05.11.2024

На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков

Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:30

2024-11-05T11:30

2024-11-05T13:39

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АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале. "Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау - Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в публикации.Пропускная способность этого пункта составляет около двух сотен машин в сутки, при этом ежедневно туда приезжают порядка 250 - 300 автомобилей. "Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы", - заявили в комитете. Электронная очередь работает штатно, все водители получили талоны. В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта.

https://ria.ru/20240806/pereraskhod-1964305666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

атырау, астрахань, казахстан, евразийский экономический союз, в мире