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На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков - РИА Новости, 05.11.2024
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11:30 05.11.2024 (обновлено: 13:39 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kazahstan-1981895856.html
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков - РИА Новости, 05.11.2024
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков
Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:30
2024-11-05T13:39
атырау
астрахань
казахстан
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в мире
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АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале. "Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау - Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в публикации.Пропускная способность этого пункта составляет около двух сотен машин в сутки, при этом ежедневно туда приезжают порядка 250 - 300 автомобилей. "Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы", - заявили в комитете. Электронная очередь работает штатно, все водители получили талоны. В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта.
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атырау, астрахань, казахстан, евразийский экономический союз, в мире
Атырау, Астрахань, Казахстан, Евразийский экономический союз, В мире
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков

На казахстанско-российской границе скопилось около 280 фур из-за ремонта трассы

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Грузовики. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале.
"Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау - Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в публикации.
Пропускная способность этого пункта составляет около двух сотен машин в сутки, при этом ежедневно туда приезжают порядка 250 - 300 автомобилей.
"Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы", - заявили в комитете.
Электронная очередь работает штатно, все водители получили талоны.
В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта.
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