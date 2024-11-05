https://ria.ru/20241105/kazahstan-1981895856.html
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков - РИА Новости, 05.11.2024
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков
Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:30
2024-11-05T11:30
2024-11-05T13:39
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АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале. "Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау - Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в публикации.Пропускная способность этого пункта составляет около двух сотен машин в сутки, при этом ежедневно туда приезжают порядка 250 - 300 автомобилей. "Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы", - заявили в комитете. Электронная очередь работает штатно, все водители получили талоны. В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта.
https://ria.ru/20240806/pereraskhod-1964305666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атырау, астрахань, казахстан, евразийский экономический союз, в мире
Атырау, Астрахань, Казахстан, Евразийский экономический союз, В мире
На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков
На казахстанско-российской границе скопилось около 280 фур из-за ремонта трассы
АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости.
Порядка 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале
.
"Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау - Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в публикации.
Пропускная способность этого пункта составляет около двух сотен машин в сутки, при этом ежедневно туда приезжают порядка 250 - 300 автомобилей.
"Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС
, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы", - заявили в комитете.
Электронная очередь работает штатно, все водители получили талоны.
В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта.