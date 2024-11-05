https://ria.ru/20241105/kareliya-1982043430.html
Женщина сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе
Женщина сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе - РИА Новости, 05.11.2024
Женщина сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе
Пассажирка рейсового автобуса "Медвежьегорск — Петрозаводск", сбежавшая из перинатального центра, родила мертвого ребенка в дороге, сообщил Минздрав Карелии в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:36
2024-11-05T22:36
2024-11-05T22:36
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пассажирка рейсового автобуса "Медвежьегорск — Петрозаводск", сбежавшая из перинатального центра, родила мертвого ребенка в дороге, сообщил Минздрав Карелии в соцсети "Вконтакте"."Женщина ранее наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, 29 октября самовольно покинула стационар <…>, на звонки не отвечала", - говорится в сообщении.Роды у пассажирки принимали водитель и попутчики. Младенец родился мертвым.Минздрав передал информацию о происшествии в следственные органы.Ранее сообщалось о задержании россиянки Екатерины Бурназкиной, которая 13 октября родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию.На допросе в полиции она заявила, что якобы не знала о своей беременности. После этого она сообщила турецкому адвокату, что хочет вернуться в Россию с дочерью.
https://ria.ru/20241021/antalja-1979134959.html
https://ria.ru/20241104/antalya-1981777674.html
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происшествия, здоровье - общество, анталья (провинция), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Анталья (провинция), Россия
Женщина сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе
Жительница Карелии сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе