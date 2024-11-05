https://ria.ru/20241105/kanello-1981879212.html

"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября

"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября - РИА Новости, 05.11.2024

"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября

Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:32

2024-11-05T09:32

2024-11-05T09:42

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о которой заявляли в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла Селидово в кольцо. Она закрепилась в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об освобождении города Минобороны сообщило 29 октября. "Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово. Спустя несколько дней в украинских пабликах начали писать, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Со слов российского военного, он узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали, что с ним. "Сегодня 4 ноября. Хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с этим праздником. Пожелаю объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства", - заявил "Канелло" на видео, снятым в день праздника.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html

https://ria.ru/20241103/vishnevoe-1981675294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность