https://ria.ru/20241105/kanello-1981879212.html
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября - РИА Новости, 05.11.2024
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября
Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:32
2024-11-05T09:32
2024-11-05T09:42
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о которой заявляли в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла Селидово в кольцо. Она закрепилась в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об освобождении города Минобороны сообщило 29 октября. "Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово. Спустя несколько дней в украинских пабликах начали писать, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Со слов российского военного, он узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали, что с ним. "Сегодня 4 ноября. Хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с этим праздником. Пожелаю объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства", - заявил "Канелло" на видео, снятым в день праздника.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября
"Убитый" ВСУ в Селидово российский военный "ожил" и поздравил россиян с 4 ноября
ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о которой заявляли в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Группировка войск "Центр" сначала практически взяла Селидово в кольцо. Она закрепилась в южных и восточных районах, выдавив ВСУ
в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об освобождении города Минобороны сообщило 29 октября.
"Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово.
Спустя несколько дней в украинских пабликах начали писать, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Со слов российского военного, он узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали, что с ним.
"Сегодня 4 ноября. Хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с этим праздником. Пожелаю объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства", - заявил "Канелло" на видео, снятым в день праздника.