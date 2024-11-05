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"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 05.11.2024 (обновлено: 09:42 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kanello-1981879212.html
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября - РИА Новости, 05.11.2024
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября
Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:32
2024-11-05T09:42
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о которой заявляли в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла Селидово в кольцо. Она закрепилась в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об освобождении города Минобороны сообщило 29 октября. "Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово. Спустя несколько дней в украинских пабликах начали писать, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Со слов российского военного, он узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали, что с ним. "Сегодня 4 ноября. Хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с этим праздником. Пожелаю объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства", - заявил "Канелло" на видео, снятым в день праздника.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981872104.html
https://ria.ru/20241103/vishnevoe-1981675294.html
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селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Убитый" в Селидово российский военный поздравил россиян с 4 ноября

"Убитый" ВСУ в Селидово российский военный "ожил" и поздравил россиян с 4 ноября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло", обретший известность в интернете благодаря ролику из Селидово в ДНР, опроверг свою гибель, о которой заявляли в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Группировка войск "Центр" сначала практически взяла Селидово в кольцо. Она закрепилась в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об освобождении города Минобороны сообщило 29 октября.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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"Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово.
Спустя несколько дней в украинских пабликах начали писать, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Со слов российского военного, он узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали, что с ним.
"Сегодня 4 ноября. Хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с этим праздником. Пожелаю объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства", - заявил "Канелло" на видео, снятым в день праздника.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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