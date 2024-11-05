https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html

Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A

Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A - РИА Новости, 05.11.2024

Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A

Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T05:55

2024-11-05T05:55

2024-11-05T05:55

китай

чжухай

гуандун

народно-освободительная армия китая

j-20

f-22

f-35

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ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на следующей неделе, сообщил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China", - сказал Ню Вэньбо, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Кроме того, сообщается, что на выставке будут впервые представлены ракетный комплекс Хун-19, новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет открыт для осмотра грузовой отсек самолета Y-20. "Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками - J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающими F-22 и F-35", - цитирует телевидение военного эксперта Ли Ли. Согласно различным источникам, J-35, вероятно, будет представлять серию истребителей, в будущем он может использоваться как палубный самолет для авианосцев, что "значительно повысит общую боеспособность Китая в морских и воздушных операциях", добавляется в сообщении. Ранее на пресс-конференции в Пекине заместитель командующего ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Юй Цинцзян заявил, что ВВС продемонстрируют на выставке возможности по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.

https://ria.ru/20241028/oruzhie-1980542055.html

https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html

https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html

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китай, чжухай, гуандун, народно-освободительная армия китая, j-20, f-22, f-35