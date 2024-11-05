https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A - РИА Новости, 05.11.2024
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:55
2024-11-05T05:55
2024-11-05T05:55
китай
чжухай
гуандун
народно-освободительная армия китая
j-20
f-22
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752198434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dea69bbce6e3c3d038de218b6f630111.jpg
ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на следующей неделе, сообщил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China", - сказал Ню Вэньбо, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Кроме того, сообщается, что на выставке будут впервые представлены ракетный комплекс Хун-19, новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет открыт для осмотра грузовой отсек самолета Y-20. "Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками - J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающими F-22 и F-35", - цитирует телевидение военного эксперта Ли Ли. Согласно различным источникам, J-35, вероятно, будет представлять серию истребителей, в будущем он может использоваться как палубный самолет для авианосцев, что "значительно повысит общую боеспособность Китая в морских и воздушных операциях", добавляется в сообщении. Ранее на пресс-конференции в Пекине заместитель командующего ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Юй Цинцзян заявил, что ВВС продемонстрируют на выставке возможности по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.
https://ria.ru/20241028/oruzhie-1980542055.html
https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html
https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html
китай
чжухай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752198434_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5bd1eaae7d26fa6ee51e479a14f4a048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, чжухай, гуандун, народно-освободительная армия китая, j-20, f-22, f-35
Китай, Чжухай, Гуандун, Народно-освободительная армия Китая, J-20, F-22, F-35
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A
Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае
ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на следующей неделе, сообщил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо.
Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
с 12 по 17 ноября.
"Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China", - сказал Ню Вэньбо, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Кроме того, сообщается, что на выставке будут впервые представлены ракетный комплекс Хун-19, новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет открыт для осмотра грузовой отсек самолета Y-20.
"Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками -
J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающими
F-22 и
F-35", - цитирует телевидение военного эксперта Ли Ли.
Согласно различным источникам, J-35, вероятно, будет представлять серию истребителей, в будущем он может использоваться как палубный самолет для авианосцев, что "значительно повысит общую боеспособность Китая в морских и воздушных операциях", добавляется в сообщении.
Ранее на пресс-конференции в Пекине
заместитель командующего ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Юй Цинцзян заявил, что ВВС продемонстрируют на выставке возможности по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю.
Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия
, наряду с Францией
, США, Саудовской Аравией
и Италией
, представит свой павильон.
Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.