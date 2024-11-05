Рейтинг@Mail.ru
В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/izrail-1982052310.html
В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров
В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров - РИА Новости, 05.11.2024
В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров
Кабинет министров проголосует за назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля и Гидеона Саара новым министром иностранных дел 7 ноября, сообщил во... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:51
2024-11-05T23:51
в мире
израиль
исраэль кац
йоав галант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кабинет министров проголосует за назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля и Гидеона Саара новым министром иностранных дел 7 ноября, сообщил во вторник новостной портал Ynet. "После отставки министра обороны Йоава Галанта в четверг в правительстве пройдет голосование за назначение Исраэля Каца на его место. Наряду с этим также будет проведено голосование по назначению Гидеона Саара главой министерства иностранных дел", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Вместо Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар. Йоав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исраэль кац, йоав галант
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Йоав Галант
В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров

Ynet: кабмин Израиля 7 ноября проголосует за назначение Каца и Саара министрами

© AP Photo / Oded BaliltyИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кабинет министров проголосует за назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля и Гидеона Саара новым министром иностранных дел 7 ноября, сообщил во вторник новостной портал Ynet.
"После отставки министра обороны Йоава Галанта в четверг в правительстве пройдет голосование за назначение Исраэля Каца на его место. Наряду с этим также будет проведено голосование по назначению Гидеона Саара главой министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Вместо Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар.
Йоав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года.
Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Вчера, 23:24
 
В миреИзраильИсраэль КацЙоав Галант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала