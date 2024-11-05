https://ria.ru/20241105/izrail-1982052310.html

В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров

В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров - РИА Новости, 05.11.2024

В Израиле 7 ноября проголосуют за назначение новых министров

Кабинет министров проголосует за назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля и Гидеона Саара новым министром иностранных дел 7 ноября, сообщил во... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:51

2024-11-05T23:51

2024-11-05T23:51

в мире

израиль

исраэль кац

йоав галант

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кабинет министров проголосует за назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля и Гидеона Саара новым министром иностранных дел 7 ноября, сообщил во вторник новостной портал Ynet. "После отставки министра обороны Йоава Галанта в четверг в правительстве пройдет голосование за назначение Исраэля Каца на его место. Наряду с этим также будет проведено голосование по назначению Гидеона Саара главой министерства иностранных дел", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Вместо Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар. Йоав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html

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в мире, израиль, исраэль кац, йоав галант