https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны - РИА Новости, 05.11.2024
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:24
2024-11-05T23:24
2024-11-05T23:37
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также разгром этой группировки и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане."Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников – главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром "Хезболлах" в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома", - написал Исраэль Кац в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Минобороны Израиля, Исраэль Кац, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Кац: главные цели войны — возвращение заложников и разгром ХАМАС и "Хезболлы"