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Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны - РИА Новости, 05.11.2024
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23:24 05.11.2024 (обновлено: 23:37 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны - РИА Новости, 05.11.2024
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны
Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:24
2024-11-05T23:37
в мире
израиль
хамас
хезболла
минобороны израиля
исраэль кац
ливан
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также разгром этой группировки и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане."Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников – главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром "Хезболлах" в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома", - написал Исраэль Кац в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
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в мире, израиль, хамас, хезболла, минобороны израиля, исраэль кац, ливан, биньямин нетаньяху, йоав галант, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран
В мире, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Минобороны Израиля, Исраэль Кац, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны

Кац: главные цели войны — возвращение заложников и разгром ХАМАС и "Хезболлы"

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИзраиля Исраэль Кац
Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также разгром этой группировки и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
«
"Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников – главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром "Хезболлах" в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома", - написал Исраэль Кац в своем аккаунте в социальной сети Х.
Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта
Вчера, 22:00
 
В миреИзраильХАМАСХезболлаМинобороны ИзраиляИсраэль КацЛиванБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Иран
 
 
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