https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html

Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны

Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны - РИА Новости, 05.11.2024

Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:24

2024-11-05T23:24

2024-11-05T23:37

в мире

израиль

хамас

хезболла

минобороны израиля

исраэль кац

ливан

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также разгром этой группировки и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане."Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников – главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром "Хезболлах" в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома", - написал Исраэль Кац в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.

https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html

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Наталья Макарова

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