https://ria.ru/20241105/iais-1981951422.html

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS* - РИА Новости, 05.11.2024

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS*

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*), сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:05

2024-11-05T15:05

2024-11-05T21:52

россия

лихтенштейн

европа

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*), сообщила пресс-служба ведомства."Генеральной прокуратурой <...> принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*, Лихтенштейн)", — уточнили в пресс-службе. Организация объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. При этом, несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS* фактически распространяет в интернете информацию, дискредитирующую российские власти, внешнюю и внутреннюю политику Москвы. Также иностранные антироссийские центры задействовали организацию в своих пропагандистских кампаниях, продвигающих протестные и деструктивные идей. Кроме того, командам из России и Белоруссии запретили выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах: организация приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS* участников, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса. При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных НПО, признанных нежелательными в России.* Признана в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20240819/fond-1966975412.html

https://ria.ru/20240801/npo-1963466089.html

россия

лихтенштейн

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лихтенштейн, европа, генеральная прокуратура рф