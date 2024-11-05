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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS* - РИА Новости, 05.11.2024
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15:05 05.11.2024 (обновлено: 21:52 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/iais-1981951422.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS* - РИА Новости, 05.11.2024
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS*
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*), сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:05
2024-11-05T21:52
россия
лихтенштейн
европа
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*), сообщила пресс-служба ведомства."Генеральной прокуратурой &lt;...&gt; принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*, Лихтенштейн)", — уточнили в пресс-службе. Организация объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. При этом, несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS* фактически распространяет в интернете информацию, дискредитирующую российские власти, внешнюю и внутреннюю политику Москвы. Также иностранные антироссийские центры задействовали организацию в своих пропагандистских кампаниях, продвигающих протестные и деструктивные идей. Кроме того, командам из России и Белоруссии запретили выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах: организация приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS* участников, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса. При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных НПО, признанных нежелательными в России.* Признана в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20240819/fond-1966975412.html
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россия, лихтенштейн, европа, генеральная прокуратура рф
Россия, Лихтенштейн, Европа, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ассоциации игр IAIS*

IAIS из Лихтенштейна признали нежелательной организацией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*), сообщила пресс-служба ведомства.
"Генеральной прокуратурой <...> принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*, Лихтенштейн)", — уточнили в пресс-службе.
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Организация объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.
При этом, несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS* фактически распространяет в интернете информацию, дискредитирующую российские власти, внешнюю и внутреннюю политику Москвы. Также иностранные антироссийские центры задействовали организацию в своих пропагандистских кампаниях, продвигающих протестные и деструктивные идей.
Кроме того, командам из России и Белоруссии запретили выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах: организация приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS* участников, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.
При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных НПО, признанных нежелательными в России.
* Признана в России нежелательной организацией.
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