https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО

Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Коми и Еврейской автономной области. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:29

2024-11-05T19:29

2024-11-05T20:26

политика

республика коми

еврейская автономная область

дальний восток

ростислав гольдштейн

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Коми и Еврейской автономной области.Коми возглавит Ростислав Гольдштейн, до сегодняшнего дня занимавший пост губернатора Еврейской автономной области."Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми", — сказал Путин на встрече с ним.Президент напомнил, что Гольдштейн работал в Коми в качестве водителя начиная с 1990 года и дорос до члена Государственного совета республики. При этом последние пять лет он проработал на Дальнем Востоке.Гольдштейн отметил, что с гордостью и честью принимает предложение президента."Республика большая, экономически развитая, ваше доверие для меня — это всегда большая честь, но и огромная ответственность", — сказал он.Гольдштейн указал, что в регионе есть некоторые застарелые проблемы, в том числе вопросы развития и поддержания северных городов. При этом он выразил уверенность, что получится сделать все для развития республики.Путин также попросил Гольдштейна опираться на местные кадры и плотнее работать с локальными специалистами.Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке, уточнив, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.В свою очередь, кресло врио губернатора ЕАО вместо Гольдштейна займет глава управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк. "Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта Федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона", — заявил президент на встрече с ней.Путин отметил, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, а также поблагодарил за воспитание сына, который героически погиб в зоне спецоперации, спасая своих боевых товарищей.Костюк поблагодарила главу государства за доверие. При этом она призналась, что предложение стало для нее неожиданным."Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное — если честно, хочется добавить — и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", — сказала она.Костюк родом из Еврейской АО, с 2021 по 2023 год она работала зампредом правительства автономной области.На сайте Кремля опубликовали указы президента о назначении Гольдштейна и Костюк врио губернаторов соответствующих регионов. Этими же документами принимаются отставки Гольдштейна и Уйбы с предыдущих постов. Указы вступают в силу со дня подписания — 5 ноября.

https://ria.ru/20240918/putin-1973492828.html

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

республика коми

еврейская автономная область

дальний восток

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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми 2024-11-05T19:29 true PT1M07S

Путин предложил Марии Костюк пост губернатора Еврейской автономной области Костюк 2024-11-05T19:29 true PT2M35S

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политика, республика коми, еврейская автономная область, дальний восток, ростислав гольдштейн, владимир путин