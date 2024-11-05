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Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024
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19:29 05.11.2024 (обновлено: 20:26 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО
Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Коми и Еврейской автономной области. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:29
2024-11-05T20:26
политика
республика коми
еврейская автономная область
дальний восток
ростислав гольдштейн
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Коми и Еврейской автономной области.Коми возглавит Ростислав Гольдштейн, до сегодняшнего дня занимавший пост губернатора Еврейской автономной области."Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми", — сказал Путин на встрече с ним.Президент напомнил, что Гольдштейн работал в Коми в качестве водителя начиная с 1990 года и дорос до члена Государственного совета республики. При этом последние пять лет он проработал на Дальнем Востоке.Гольдштейн отметил, что с гордостью и честью принимает предложение президента.&quot;Республика большая, экономически развитая, ваше доверие для меня — это всегда большая честь, но и огромная ответственность&quot;, — сказал он.Гольдштейн указал, что в регионе есть некоторые застарелые проблемы, в том числе вопросы развития и поддержания северных городов. При этом он выразил уверенность, что получится сделать все для развития республики.Путин также попросил Гольдштейна опираться на местные кадры и плотнее работать с локальными специалистами.Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке, уточнив, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.В свою очередь, кресло врио губернатора ЕАО вместо Гольдштейна займет глава управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк. &quot;Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта Федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона&quot;, — заявил президент на встрече с ней.Путин отметил, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, а также поблагодарил за воспитание сына, который героически погиб в зоне спецоперации, спасая своих боевых товарищей.Костюк поблагодарила главу государства за доверие. При этом она призналась, что предложение стало для нее неожиданным.&quot;Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное — если честно, хочется добавить — и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона&quot;, — сказала она.Костюк родом из Еврейской АО, с 2021 по 2023 год она работала зампредом правительства автономной области.На сайте Кремля опубликовали указы президента о назначении Гольдштейна и Костюк врио губернаторов соответствующих регионов. Этими же документами принимаются отставки Гольдштейна и Уйбы с предыдущих постов. Указы вступают в силу со дня подписания — 5 ноября.
https://ria.ru/20240918/putin-1973492828.html
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html
республика коми
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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
2024-11-05T19:29
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Путин предложил Марии Костюк пост губернатора Еврейской автономной области
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политика, республика коми, еврейская автономная область, дальний восток, ростислав гольдштейн, владимир путин
Политика, Республика Коми, Еврейская автономная область, Дальний Восток, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин

Путин назначил врио губернаторов Республики Коми и ЕАО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Коми и Еврейской автономной области.
Коми возглавит Ростислав Гольдштейн, до сегодняшнего дня занимавший пост губернатора Еврейской автономной области.
«
"Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми", — сказал Путин на встрече с ним.
Президент напомнил, что Гольдштейн работал в Коми в качестве водителя начиная с 1990 года и дорос до члена Государственного совета республики. При этом последние пять лет он проработал на Дальнем Востоке.
Гольдштейн отметил, что с гордостью и честью принимает предложение президента.
«

"Республика большая, экономически развитая, ваше доверие для меня — это всегда большая честь, но и огромная ответственность", — сказал он.

Гольдштейн указал, что в регионе есть некоторые застарелые проблемы, в том числе вопросы развития и поддержания северных городов. При этом он выразил уверенность, что получится сделать все для развития республики.
Путин также попросил Гольдштейна опираться на местные кадры и плотнее работать с локальными специалистами.
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Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке, уточнив, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
В свою очередь, кресло врио губернатора ЕАО вместо Гольдштейна займет глава управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк.
«

"Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта Федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона", — заявил президент на встрече с ней.

Путин отметил, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, а также поблагодарил за воспитание сына, который героически погиб в зоне спецоперации, спасая своих боевых товарищей.
Костюк поблагодарила главу государства за доверие. При этом она призналась, что предложение стало для нее неожиданным.
«

"Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное — если честно, хочется добавить — и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, дай мне Бог не подвести вас и жителей своего родного региона", — сказала она.

Костюк родом из Еврейской АО, с 2021 по 2023 год она работала зампредом правительства автономной области.
На сайте Кремля опубликовали указы президента о назначении Гольдштейна и Костюк врио губернаторов соответствующих регионов. Этими же документами принимаются отставки Гольдштейна и Уйбы с предыдущих постов. Указы вступают в силу со дня подписания — 5 ноября.
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ПолитикаРеспублика КомиЕврейская автономная областьДальний ВостокРостислав ГольдштейнВладимир Путин
 
 
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