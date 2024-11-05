https://ria.ru/20241105/gramoty-1981853478.html

Путин примет верительные грамоты у 28 послов

Путин примет верительные грамоты у 28 послов - РИА Новости, 05.11.2024

Путин примет верительные грамоты у 28 послов

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:25

2024-11-05T00:25

2024-11-05T00:25

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. "Пятого ноября президент примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Верительные грамоты главе российского государства вручат представители ряда недружественных стран: Акира Муто (Япония), Сара Тейлор (Канада), Кармело Ингуанез (Мальта), Генц Пецани (Албания), Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия), Чечилия Пиччони (Италия), Рикардо Мартинес Васкес (Испания), Джулиан Клэр (Ирландия), Йеспер Вар (Дания), Мишель Рене Жеребцофф (Бельгия), Йоаннеке Марейке Балфоорт (Нидерланды), Марья Элина Лиивала (Финляндия). Также участие в церемонии примут Симона Гальперин (Израиль), Тит Линн Оун (Мьянма), Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо), Чеонг Лун Лай (Малайзия), Иван Орлич (Босния и Герцеговина), Винай Кумар (Индия), Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентина), Питер Мутуку Матуки (Кения), Сипхандон Ойбуабудди (Лаос), Генет Тешоме Жирру (Эфиопия), Исса Абду Сидику (Нигер) и Марк Грей Маронгве (Зимбабве). Кроме того, верительные грамоты будут вручать ряд представителей СНГ: Александр Рогожник (Белоруссия), Кубанычбек Боконтаев (Киргизия), Гурген Арсенян (Армения), Рахман Мустафаев (Азербайджан). Путин впервые в этом году примет верительные грамоты от представителей иностранных государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле. Деградация не по вине МосквыПутин в ходе встречи с руководством МИД РФ в июне текущего года подчеркнул, что отношения России с рядом европейских стран деградировали, причем не по вине Москвы. Кроме того, глава государства отмечал, что некоторые высокопоставленные европейские деятели принимают участие в антироссийской пропагандистской кампании, которая сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Подобные обвинения Путин назвал "абсолютным бредом" и обоснованием гонки вооружений. Одним из диппредставителей недружественных стран, которые во вторник вручат Путину верительные грамоты, является итальянка Пиччони, она стала первой женщиной в истории своей страны, которая назначена послом Италии в России. МИД еще одной западной страны, Бельгии, перед отправкой Жеребцоффа в качестве посла в Москву отмечал, что новый представитель происходит из семьи с русскими корнями. Для нового посла Финляндии в России Лийвалы это уже второй приезд в финляндское посольство в России. В период с 2008 по 2012 год она работала в посольстве Финляндии в России в качестве руководителя отдела экономики и торговли. Что такое верительная грамотаВерительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.

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https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976190306.html

https://ria.ru/20240922/estonija-1974062323.html

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россия, финляндия, москва, владимир путин, акира муто, снг