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Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году - РИА Новости, 05.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:10 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/gosprogramma-1982004365.html
Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году
Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году - РИА Новости, 05.11.2024
Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году
По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Тверской области в этом году реализовали шесть проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:10
2024-11-05T18:10
тверская область
кашин
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Тверской области в этом году реализовали шесть проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, благодаря участию в программе в селах и деревнях Верхневолжья благоустроены общественные пространства, созданы новые площадки для активного отдыха, а жители смогли получить поддержку на улучшение жилищных условий. В деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа созданы спортивные площадки. В селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа обустроены детские площадки. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле братковского Дома культуры. Кроме того, в этом году в рамках программы при федеральной поддержке начата реализация проекта по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Кашин – Власьево протяженностью более 33 километра. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году. Еще одно направление госпрограммы – "Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях". В 2024 году такую поддержку получили девять семей из Калининского, Конаковского, Ржевского, Кашинского и Лесного округов. Реализация инфраструктурных проектов на селе, строительство жилья для специалистов, ремонт дорог, газификации сельских территорий – эти темы поднимались 1 ноября на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с аграриями Верхневолжья. По ее итогам глава региона поручил отраслевым ведомствам проработать предложения, озвученные представителями АПК.
https://ria.ru/20241105/natsproekt-1981973407.html
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кашин, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Кашин, Игорь Руденя, Тверская область

Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году
Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Тверской области в этом году реализовали шесть проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, благодаря участию в программе в селах и деревнях Верхневолжья благоустроены общественные пространства, созданы новые площадки для активного отдыха, а жители смогли получить поддержку на улучшение жилищных условий.
Расчистку трех водных объектов провели по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Расчистку трех водных объектов провели по нацпроекту в Тверской области
Вчера, 16:39
В деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа созданы спортивные площадки. В селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа обустроены детские площадки. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле братковского Дома культуры.
Кроме того, в этом году в рамках программы при федеральной поддержке начата реализация проекта по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Кашин – Власьево протяженностью более 33 километра. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Еще одно направление госпрограммы – "Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях". В 2024 году такую поддержку получили девять семей из Калининского, Конаковского, Ржевского, Кашинского и Лесного округов.
Реализация инфраструктурных проектов на селе, строительство жилья для специалистов, ремонт дорог, газификации сельских территорий – эти темы поднимались 1 ноября на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с аграриями Верхневолжья. По ее итогам глава региона поручил отраслевым ведомствам проработать предложения, озвученные представителями АПК.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с аграриями Тверской области актуальные вопросы развития АПК - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Руденя обсудил с аграриями Тверской области актуальные вопросы развития АПК
2 ноября, 09:36
 
Тверская областьКашинИгорь РуденяТверская область
 
 
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