https://ria.ru/20241105/gosprogramma-1982004365.html

Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году

Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году - РИА Новости, 05.11.2024

Шесть проектов реализовали по госпрограмме в Тверской области в этом году

По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Тверской области в этом году реализовали шесть проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:10

2024-11-05T18:10

2024-11-05T18:10

тверская область

кашин

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Тверской области в этом году реализовали шесть проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, благодаря участию в программе в селах и деревнях Верхневолжья благоустроены общественные пространства, созданы новые площадки для активного отдыха, а жители смогли получить поддержку на улучшение жилищных условий. В деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа созданы спортивные площадки. В селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа обустроены детские площадки. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле братковского Дома культуры. Кроме того, в этом году в рамках программы при федеральной поддержке начата реализация проекта по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Кашин – Власьево протяженностью более 33 километра. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году. Еще одно направление госпрограммы – "Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях". В 2024 году такую поддержку получили девять семей из Калининского, Конаковского, Ржевского, Кашинского и Лесного округов. Реализация инфраструктурных проектов на селе, строительство жилья для специалистов, ремонт дорог, газификации сельских территорий – эти темы поднимались 1 ноября на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с аграриями Верхневолжья. По ее итогам глава региона поручил отраслевым ведомствам проработать предложения, озвученные представителями АПК.

https://ria.ru/20241105/natsproekt-1981973407.html

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кашин

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кашин, игорь руденя, тверская область