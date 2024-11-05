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В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/gorlovka-1982027425.html
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2024
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:12
2024-11-05T20:12
специальная военная операция на украине
горловка
куйбышев
донецкая народная республика
иван приходько
нато
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в посёлке Куйбышева ранен мирный житель Горловки", - сообщил он в своём Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html
горловка
куйбышев
донецкая народная республика
россия
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горловка, куйбышев, донецкая народная республика, иван приходько, нато, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Куйбышев, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Стирол, Россия, Украина
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель

Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при взрыве снаряда НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько.
"В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в посёлке Куйбышева ранен мирный житель Горловки", - сообщил он в своём Telegram-канале.
Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКуйбышевДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоНАТОСтиролРоссияУкраина
 
 
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