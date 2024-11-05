https://ria.ru/20241105/gorlovka-1982027425.html

В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель

В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2024

В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:12

2024-11-05T20:12

2024-11-05T20:12

специальная военная операция на украине

горловка

куйбышев

донецкая народная республика

иван приходько

нато

стирол

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в посёлке Куйбышева ранен мирный житель Горловки", - сообщил он в своём Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html

горловка

куйбышев

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, куйбышев, донецкая народная республика, иван приходько, нато, стирол, россия, украина