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В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2024
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:12
2024-11-05T20:12
2024-11-05T20:12
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иван приходько
нато
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке Куйбышева в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в посёлке Куйбышева ранен мирный житель Горловки", - сообщил он в своём Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Куйбышев, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Стирол, Россия, Украина
В Горловке при взрыве снаряда НАТО пострадал мирный житель
Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при взрыве снаряда НАТО